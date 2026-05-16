El CE Sabadell cau davant de l'Antequera i es queda sense opcions d'ascens directe

El somni de l'ascens directe s'ha esfumat en un dia en què no ha sortit res. El CE Sabadell ho ha intentat de totes les maneres, però no ha pogut desfer el mur defensiu d'un Antequera en la primera acció del segon temps ha fet l'únic gol del duel. Tocarà lluitar per pujar de categoria en el play-off perquè el triomf de l'Eldense contra l'Atlético Madrileño els fa ser matemàticament campions. La Nova Creu Alta s'ha vestit de gala, tot i que no ha pogut anotar el primer gol d'un enfrontament en què els gairebé 11.000 presents han acabat totalment gelats.
Costa ha presentat un onze amb fins a cinc novetats respecte al que va perdre la setmana passada contra el Madrileño. La principal, el retorn a l'equip de Kaiser després de complir els dos partits de sanció. També han sortit d'inici Carlos García, Eneko Aguilar, Miguelete i Agustín Coscia, en detriment de Genar Fornés, Carlos Alemán, Sergi Segura, Rubén Martínez i Rodri Escudero. A la convocatòria, la gran notícia ha estat per la presència de Ton Ripoll i Xavi Moreno, un cop superades les seves respectives lesions.
Ha començat amb ritme el Centre d'Esports. Els arlequinats han sortit molt intensos i, en els primers instants, han dificultat molt el joc dels visitants, sobretot en la sortida de pilota. Kaiser ha tingut la primera bona oportunitat en una acció d'estratègia que ha rematat finalment a les mans del porter. Amb el pas dels minuts, i després de l'embranzida local, l'Antequera ha aconseguit guanyar control amb la pilota i també ha aconseguit baixar el ritme del joc amb interrupcions i possessions llargues. Les arribades, no obstant això, han estat de poc perill i entre la defensa i Fuoli les han pogut resoldre sense excessius problemes.
A l'equador, ha tingut la més clara de l'enfrontament el Sabadell. Quadri ha rematat des del punt de penal una gran centrada d'Astals, però s'ha topat amb el porter Samu Pérez quan tot l'estadi cantava el gol. A partir d'aquí, ha tornat a créixer el conjunt arlequinat amb la pilota i s'ha fet amb el domini, tancant a camp propi l'equip malagueny. Urri ha tornat a fregar el primer amb una rematada creuada després d'una deixada de Coscia i Pérez ha estat, de nou, protagonista sota pals amb una gran intervenció a un cop de cap en un servei de cantonada. Els visitants han intentat baixar el ritme amb pèrdues de temps i s'ha arribat al descans amb la igualada, tot i els intents dels homes de Ferran Costa per obrir el marcador.
A la represa, López-Pinto ha entrat en el lloc de Miguelete. També l'Antequera ha fet una substitució, amb l'entrada d'Oussama, que en la primera acció del segon temps, als 20 segons, li ha guanyat l'acció dins l'àrea a Carlos García i ha emmudit la Nova Creu Alta amb el 0-1. Ha tingut la igualada poc després Coscia amb un xut potent des de la frontal que ha marxat fora. Ha mogut la banqueta Costa amb l'entrada dels dos davanters, Escudero i Godoy, per Aguilar i Carlos García. Ha tornat a fregar l'empat el Sabadell en un cop de cap de Bonaldo que Samu Pérez ha aturat i, en el rebot, ha salvat a la línia de forma miraculosa.
En l'acció, el porter s'ha queixat d'unes molèsties. Ha volgut continuar per, poc després, demanar el canvi després d'un mal servei de falta que havia deixat Rodri Escudero sol i amb Pérez, lògicament, fora de la porteria, però l'àrbitre ha aturat la jugada, provocant les protestes de la graderia. Ha estat l'inici d'uns minuts en què les constants pèrdues de temps dels visitants han aturat el ritme de forma significativa. Coscia, Escudero o López-Pinto han tingut bones oportunitats, sense encert. Xavi Moreno i Sergi Segura han estat les últimes substitucions de Costa.
La precipitació s'ha fet notar en les cames dels jugadors arlequinats que ho han intentat, però sense trobar el camí. En el descompte, un penal revisat a l'FVS ha pogut sentenciar el duel, però Fuoli ha aparegut per donar un raig d'esperança, molt efímer, aturant la pena màxima a Destiny. Encara Coscia i Bonaldo han tingut opcions d'igualar i tampoc han trobat porteria. Queda sense opcions de ser primer el Sabadell que haurà de certificar la segona posició davant del Tarazona, que es jugarà la permanència, en l'última jornada.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli, Astals, Bonaldo, Kaiser (Xavi Moreno, m. 68), Carlos García (Godoy, m. 55), Eneko Aguilar (Escudero, m. 55), Urri, Quadri (Sergi Segura, m. 78), Priego, Miguelete (López-Pinto, m. 46) i Coscia.
Antequera CF: Samu Pérez (Alcover, m. 64), Antón (David Ramos, m. 73), Barbu, Siddiki (Njalla, m. 73), Garreta (Oussama, m. 46), Adri Gené (Iván Rodríguez, m. 14), Bassele, Aspra, Alberto Quintana, Rafa Diz i Destiny.
Àrbitre: Juan Antonia Campos (comitè murcià). Grogues: Eneko, Quadri, Segura, Moreno; Diz.
Gols: 0-1, Oussama m. 46.
Incidències: 10.936 espectadors a la Nova Creu Alta. Al descans s'ha homenatjat la plantilla que va aconseguir l'últim ascens a Primera l'any 1986.