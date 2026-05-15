El llegat d'Antoni Coret a l'handbol de Sabadell

Hi va haver una època, entre els anys cinquanta i setanta, en què Sabadell va estar a l'epicentre de l'handbol estatal. Fins a quatre equips van arribar a estar a la màxima categoria: el Poliesportiu Artèxtil, l'Arrahona, el Gràcia i el Centre d'Esports Sabadell, en aquella època Centro de Deportes. El conjunt arlequinat fins i tot va aconseguir guanyar el Campionat d'Espanya del 1955 i el títol de Primera Divisió del 1968. Dues fites per a l'esport sabadellenc. En aquest context de ciutat referent en l'handbol van emergir diverses figures representatives, entre elles la de l'Antoni Coret, que va morir fa unes setmanes, als 88 anys.
Coret va ser un home d'handbol i de Sabadell, primer com a jugador i, després, també com a tècnic. Es va iniciar als Escolapis, jugant al pati, i arribant a ser finalista del Campionat escolar el 1955. Dos anys després, amb el Centro Industrial, que era el filial del CD Sabadell, es va proclamar campió d'Espanya de segona categoria, i a l'any següent va debutar amb el primer equip. Com a curiositat, amb el conjunt sabadellenc va disputar, el 1959, l'últim partit d'handbol amb onze jugadors en la final del Campionat d'Espanya contra el Granollers. Era un esport molt diferent, segons asseguren els qui van arribar a practicar ambdues modalitats.
Ja en partits de set contra set, el format actual, Coret va ser el primer jugador a sortir del CD Sabadell per marxar a jugar fora de la ciutat: el 1963 va fitxar pel Picadero de Barcelona. Expliquen companys de l'època que hi havia rivalitat, però que en el seu moment es va entendre per què l'Antoni treballava a Barcelona i, per un tema logístic, li era més còmode. Hi va estar vuit anys fins que es va retirar. Abans, encara va protagonitzar algunes efemèrides com el debut amb la selecció espanyola a Kiel o la participació en la final del campionat provincial en el primer partit d'handbol que va retransmetre RTVE en directe.
Després de retirar-se, es va iniciar com a entrenador al Picadero, amb els equips juvenil i femení, entre el 65 i el 69. Va tornar a casa, al CD Sabadell, en la 69-70, a la Divisió d'Honor, però va marxar poc després. Primer va passar pel Joventut de Badalona, que en aquella època tenia secció d'handbol, i el Joventut de Mataró, entre el 71 i el 73, abans de la seva última etapa a les banquetes, a Ripollet. Amb el conjunt ripolletenc va estar tres anys en què va aconseguir ascendir a Primera Nacional. Com a curiositat, Coret va ser present a Múnic, l'any 1972, en el primer partit olímpic d'handbol, juntament amb el Benet Torrecilla i l'Isidre González, també històrics de l'handbol local.
Un cop fora de la roda competitiva va continuar molt vinculat al món de l'esport fent de coordinador al Sant Nicolau (1988-92), com a membre del jurat de la Festa de l'Esport en diverses ocasions i en les reunions del Panathlon Club Sabadell, en què va ser soci del 1997 fins a la seva defunció. El 2015, també va rebre un reconeixement per la seva trajectòria. Antoni Coret va formar part d’una generació que va situar Sabadell al mapa de l’handbol estatal. Un referent a la ciutat i protagonista d'alguns èxits increïbles.
Article fet amb la informació de l'arxiu i els records personals de l'Isidre González i el Benet Torrecilla, amics i companys de l'Antoni Coret.