El CN Sabadell defensa un gol de renda en la tornada de la primera ronda del 'play-off'

La primera meitat de la feina ja està feta, però queda rematar-ho. El CN Sabadell afronta la tornada de la primera ronda del play-off d'ascens a Segona amb un avantatge curt, d'un gol, després d'imposar-se al filial d'El Pozo (5-6) en l'anada de l'eliminatòria. Ara, el conjunt sabadellenc rep el murcià al pavelló del Nord, aquest dissabte a les 17:30 h. "Estem amb l'adrenalina al màxim. Amb ganes que arribi el partit. Vam treure un bon resultat, però no és gens definitiu. Juguem a casa i volem passar de ronda", assegura el tècnic Jordi Marín.
Els nedadors van aconseguir refer-se de diversos moments crítics i donar els cops en els moments clau, en un duel d'anada ple d'alternatives. "Sí que és cert que en alguns moments es va tornar una mica boig el partit, però hi havia jugadors molt bons a la pista i és inevitable. Intentarem fer més gols que el rival, no hi ha massa més secret", apunta. L'equip arriba en un bon estat físic, però manté la baixa d'Octavi Ribé i la incògnita de Manu Kawa, que no està descartat, però té difícil poder ser de la partida.
Al davant estarà el filial d'un dels millors equips del continent. Una plantilla jove, amb molta qualitat i desequilibri, però també una mica d'anarquia i bogeria en el seu joc. "Els havíem analitzat bé, però ens va sorprendre en directe la qualitat individual d'alguns jugadors. Tenen un ritme i un nivell molt alts i es nota que en molt poc temps estaran a categories més altes. Hem treballat alguns aspectes tàctics que, pensem, ens ajudaran a ser més competitius. Esperem guanyar", admet.
I és que una de les claus serà afrontar el duel sense especulacions. "Si surts a empatar, acabes perdent. Ho tenim molt clar. Nosaltres anirem a guanyar perquè ho fem sempre. És el nostre objectiu. Juguem a casa i amb la nostra gent", assegura. Això sí, sense pressió i amb l'ambició de continuar allargant un camí molt maco. "Hem parlat de no posar-nos pressió. Tot està molt igualat i, de la mateixa manera que tenim un gol d'avantatge, en un moment ens poden capgirar l'eliminatòria. Hem de tenir calma i estar al nostre màxim nivell per continuar endavant", reconeix. Un repte majúscul per guanyar-se el dret a continuar somiant.