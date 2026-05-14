Agustín Coscia: "Molts de nosaltres portem tota la carrera somiant una oportunitat com aquesta"

Només 180 minuts separen el CE Sabadell del final de la lliga regular. Dos partits que ho decidiran tot. Els arlequinats lluitaran fins al final per l'ascens directe en una jornada unificada d'infart. "Hem de pensar a guanyar el partit, que és el que depèn de nosaltres. En el dia a dia veurem si ens dona o no. Ens centrem a fer el nostre millor partit i poder guanyar a casa", diu Agustín Coscia, davanter del Centre d'Esports.
El Sabadell arriba al duel de la penúltima jornada com a segon classificat després de la derrota de divendres passat contra l'Atlético Madrileño. A Alcalá de Henares, la contundència a les àrees va decidir el resultat final. "És una categoria en què molts partits es defineixen a les àrees. Hi va haver molts gols i arribades i no vam ser prou contundents. Ens hem de fer forts defensivament i efectius en atac", assegura Coscia. Amb aquest resultat, el filial matalasser queda un punt per sota dels arlequinats, que a la vegada es troben a només un punt de l'Eldense. Madrilenys i eldencs es veuen les cares també dissabte en un duel directe que podria beneficiar els de Ferran Costa.
En el 4-3, l'argentí va fer dos gols i ja arriba a la xifra rodona dels deu. És el màxim golejador de l'equip aquesta temporada en lliga. "No era un repte personal, realment. Estic satisfet per estar a dues jornades pel final lluitant pel primer lloc, que això sí que era un repte. Estic orgullós de l'equip, el club i la ciutat amb què ho estem fent, també", admet. Per al partit de dissabte ja s'han superat les 3.000 entrades venudes i tot apunta que serà la millor entrada de la temporada. "Era un dels objectius que volíem a principi de temporada, omplir l'estadi. Que vingui molta gent i se sentin identificats amb nosaltres. Les últimes jornades sempre són il·lusionants i l'ambient serà espectacular. Ens ho deixarem tot per sumar els punts", diu.
Al davant estarà un Antequera que encara pot entrar a la Copa del Rei, però que no té opcions ni de baixar ni tampoc de disputar el play-off. "Tots els partits i tots els equips són perillosos. Sabem perfectament que en aquesta competició no hi ha supòsits perquè quan un jugador entra al camp sempre vol guanyar. Ells vindran a aconseguir el triomf i nosaltres, lògicament, també. Tenen bons jugadors i sortirem al 100% per poder-nos imposar", apunta.
Coscia ja va viure un final de lliga d'infart fa dues temporades amb l'Hércules, amb l'ascens a Primera Federació en joc. Ell mateix va ser l'autor del gol de l'ascens, per tant, ja té experiència en aquestes situacions límit, amb tot en joc. "És important que siguem nosaltres mateixos. A casa som molt forts i intentarem continuar així. La nostra paraula és la il·lusió i la motivació. Voler i anar a totes des del primer minut. Ha estat un any espectacular i sabem que vivim un moment històric. Molts dels jugadors que estem aquí hem somiat durant tota la carrera a tenir una oportunitat com aquesta, però sempre volem més. Tenim gana i anirem a totes", sentencia l'argentí.