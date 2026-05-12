David Palma i Quim Colet s'acomiaden del CN Sabadell: "Són part de la nostra història"

Dia de comiats al Club Natació. El president Claudi Martí ha confirmat en roda de premsa el que ja era un secret de domini públic: Quim Colet i David Palma no continuaran com a entrenadors dels equips absoluts de waterpolo de l'entitat. Tot plegat s'emmarca en un procés de reestructuració de la part esportiva en un canvi de cicle a les banquetes després de gairebé una dècada d'èxits. "Són dues persones que han contribuït molt a fer del waterpolo del Club un referent. Han ajudat a professionalitzar l'estructura i ens han fet estar al màxim nivell. No ens vam equivocar quan vam apostar per ells, en el seu moment. Són història de l'entitat", diu el president.
David Palma: més de 25 títols i tres Champions
En el cas de Palma, va arribar al primer equip de l'Astralpool l'any 2017, substituint Nani Guiu amb la difícil missió de mantenir l'hegemonia estatal i europea. "Soc un home de club. Jo estava entrenant un aleví quan em van donar l'oportunitat. Em va sorprendre i, amb el temps, crec que s'ha demostrat que van veure alguna cosa en mi que ni jo mateix sabia que tenia. Era una aposta i han estat nou temporades en què m'ho he passat molt bé. He gaudit al màxim del nostre esport", afirma. El sabadellenc deixarà la banqueta amb més de 25 títols en el seu palmarès en una etapa de creixement del waterpolo femení. "Cada vegada s'ha fet més difícil configurar equips competitius perquè el creixement ha estat brutal, a Espanya i en grans potències a l'estranger. Les tres últimes temporades m'han desgastat molt", assegura.
Els principals trofeus de l'etapa de David Palma a la banqueta de Can Llong són les tres Champions que ha aconseguit, el 2019, amb una gran remuntada contra Olympiacos a la final, i especialment les dues últimes, el 2023 i el 2024. "Guanyar una Champions sempre és impressionant, però sí que penso que les dues últimes tenen molt valor. Els primers anys, la lliga era avorrida perquè pràcticament no hi havia partits competitius. Les últimes temporades, el nivell ha pujat molt i això ha fet que l'exigència i competitivitat hagi estat màxima per alçar cada títol", apunta. El tècnic, un cop finalitzi la temporada, continuarà vinculat al Club, fent tasques en la direcció esportiva. Segons avança Ràdio Sabadell, Enric Arnella serà el seu substitut al capdavant d'un equip que viurà canvis importants amb l'objectiu de tornar a lluitar per tot.
Quim Colet, l'artífex de l'únic títol europeu del masculí
Pel que fa al masculí, Quim Colet deixarà el càrrec després de vuit anys. Colet va agafar les regnes de l'equip el 2018 i ha estat el gran artífex de la consolidació del conjunt sabadellenc en l'elit europea. "Vull agrair al Club perquè van confiar en mi per engegar un projecte ambiciós i hem complert el que volíem. Sempre n'hem volgut més, però amb les eines i reptes que ens hem proposat, hem competit sempre al màxim. He estat més de quaranta anys a les banquetes, però aquesta etapa és la que més m'ha marcat. Sento el Club com a propi i és un orgull haver format part de la professionalització de l'estructura esportiva. Considero que és el millor club aquàtic d'Espanya", diu.
Entre els èxits més destacats d'aquests anys, destaca el títol de l'EuroCup del 2022, la Supercopa d'Espanya del 2020 o la lliga regular que van tancar invictes en la 22-23. L'espineta, no haver aconseguit el top-8 europeu tot i fregar-lo en repetides ocasions, i també la final de Copa del 2023, que es va decidir per penals després d'un polèmic gol de l'Atlètic Barceloneta per igualar la final en els últims segons. "És una petita taca, tot i que no depenia de nosaltres. Jo em considero campió moral d'aquell títol", recorda. El Club, ara consolidat com el segon millor equip espanyol i entre els deu millors del continent, tancarà la temporada amb el play-off pel títol. Tot i que van perdre el primer partit de la semifinal contra el CN Barcelona, l'objectiu és arribar, un cop més, a l'eliminatòria definitiva pel trofeu. Colet, un cop acabi la temporada, es dedicarà al 100% a BIWPA, l'empresa que dirigeix i que es dedica a l'organització de tornejos i formacions de waterpolo.
"Les decisions s'han de prendre d'una manera pausada i racional, pensant sempre el millor pel Club. Pensàvem que era el moment de fer canvis en el projecte, no actuant per impulsos ni per resultats", assegura Claudi Martí. Una etapa de gairebé deu anys que s'acaba, amb un últim èxit a l'horitzó com a gran objectiu per a tots dos. Arrencarà, aquest estiu, un nou cicle amb dos entrenadors nous per als equips absoluts, però amb l'ambició de continuar tenint un Club referent a tot el món.