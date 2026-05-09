Derrota cruel del CN Sabadell en el primer assalt de les semifinals davant el CN Barcelona

El primer assalt de les semifinals del play-off de la Divisió d’Honor masculina ha deixat un desenllaç duríssim per al CN Sabadell. Els de Quim Colet, que arribaven a l’eliminatòria després d’haver acabat segons la fase regular i amb dues victòries en tres precedents davant el CN Barcelona aquesta temporada, han vist com se’ls escapava un partit que han dominat durant molts minuts. Els sabadellencs han arribat a tenir avantatges amplis, però el conjunt barceloní no ha deixat de creure-hi i ha acabat forçant una tanda de penals on els visitants han estat més encertats per emportar-se el primer punt de la sèrie (19-20).
El CN Sabadell ha sortit molt endollat i ha obert el marcador amb un gol de Barroso. Vergara ha ampliat distàncies poc després i, malgrat la primera expulsió de Pep Bonet que ha permès a Abel Ramon retallar diferències, la resposta local ha estat immediata amb una diana de Sergi Cabanas. Martín Famera, amb un potent llançament a l’escaire, ha situat el 4-1 en un inici intens i ple de tensió, fins al punt que l’entrenador del CN Barcelona ha vist una targeta groga.
Els sabadellencs han mantingut el control del joc i Fede Panerai ha fet el cinquè. A la porteria, Edu Lorrio ha començat a convertir-se en protagonista amb diverses intervencions de molt nivell que han evitat la reacció visitant. Tot i això, Pol Daura ha aconseguit el segon del CN Barcelona abans que Panerai tornés a castigar amb el 6-2. Un penal transformat per Watanabe a cinc segons del final del primer quart ha deixat el 6-3.
El segon període ha arrencat amb el segon gol de Cabanas per recuperar els quatre gols d’avantatge. El duel ha entrat en una fase marcada per la intensitat defensiva i les grans actuacions dels dos porters, que han dificultat moltíssim la fluïdesa ofensiva dels atacs. Velkov ha aprofitat una bona acció col·lectiva per fer el quart del CN Barcelona, però Tiago Carrio ha respost amb un gran gol per situar el 8-4.
Els barcelonins han continuat insistint i Watanabe, de penal, ha tornat a acostar els seus. El Sabadell, però, ha continuat trobant recursos ofensius i Óscar Asensio ha sumat el novè gol local. Velkov ha retallat novament fins al 9-6 enmig d’un ambient cada cop més tens tant dins com fora de l’aigua. L’arbitratge ha generat moltes protestes a la graderia i a la banqueta sabadellenca, mentre el CN Barcelona ha disposat d’un nou penal abans del descans. Aquesta vegada, però, Watanabe ha enviat la pilota al pal.
A la represa, Lorrio ha tornat a aparèixer amb una gran aturada, tot i que Van de Weijden ha reduït distàncies immediatament després (9-7). El partit s’ha equilibrat molt més; tot i això, el Sabadell ha continuat mostrant efectivitat ofensiva. Jan Pérez ha marcat un gran gol i Goma ha respost pel conjunt visitant. Kosta Averka, amb un llançament ajustat, ha posat l’11-8 abans d’un nou recital de parades d’un immens Edu Lorrio.
Pol Prat, des del punt de penal, ha tornat a acostar el CN Barcelona, però Barroso també ha transformat el primer penal favorable als locals. Sergi Cabanas, amb el seu tercer gol del partit, semblava donar aire al Sabadell amb el 13-9. Tot i això, els visitants no han abaixat els braços i Van de Weijden ha aprofitat un penal provocat per la tercera expulsió de Tiago Carrio per deixar el marcador en 14-11 al final del tercer quart.
L’últim període ha estat un autèntic exercici de resistència. El CN Barcelona ha començat retallant diferències amb dos gols consecutius de Pol Prat, un d’ells de penal, per situar un ajustadíssim 14-13. El Sabadell, molt espès en atac durant molts minuts, ha vist com la pressió augmentava després d’estavellar una pilota al pal.
En el moment més delicat ha emergit la figura de Kosta Averka, que amb un gran gol ha donat oxigen als locals. Però el CN Barcelona ha continuat colpejant i Van de Weijden ha tornat a deixar el duel a un sol gol. Les expulsions s’han multiplicat (amb un balanç molt protestat de 21 expulsions contra el Sabadell i 11 contra el CN Barcelona en aquell moment) i el partit ha entrat en una fase frenètica.
Averka ha tornat a aparèixer amb una altra diana clau per fer el 16-14, però Pol Daura ha respost immediatament. Els últims segons han estat d’autèntica bogeria: expulsions, grans intervencions de Matarredona i molta tensió dins la piscina. Quan semblava que el Sabadell tenia el triomf a tocar, Pol Prat ha culminat el seu enorme partit amb un gol per deixar el marcador en empat (16-16) a només dotze segons del final.
El primer duel de semifinals s’ha decidit als penals. Matarredona ha començat aturant el llançament de Barroso, mentre Goma ha enviat el seu al pal. Vergara ha marcat el primer dels locals, però Pol Daura ha igualat la tanda. El porter barceloní ha tornat a aparèixer amb una altra gran aturada enfont Averka i Pol Prat ha posat el CN Barcelona per davant. Valera i Cabanas han mantingut amb vida el Sabadell, però Van de Weijden i, finalment, Watanabe no han fallat. El japonès ha transformat el penal definitiu per donar el primer punt de l’eliminatòria al conjunt barceloní després d’un partit on els sabadellencs han estat superiors durant bona part del duel.
Pol Prat, determinant tant durant el temps reglamentari com a la tanda, ha estat escollit millor jugador del partit.