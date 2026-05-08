El CE Sabadell reacciona massa tard davant de l'Atlético Madrileño i es complica el primer lloc

Dolorosa derrota del CE Sabadell en la seva visita a la CD de Alcalá de Henares. Els arlequinats han caigut amb honor en un partit boig davant de l'Atlético Madrileño (4-3) en un partit marcat per deu minuts de desfeta a la segona meitat en què els locals han fet tres gols consecutius. Ha reaccionat en el tram final el conjunt de Ferran Costa, però s'ha quedat a tocar de la remuntada. A l'espera del partit de l'Eldense, el conjunt sabadellenc es complica el primer lloc a dues jornades per acabar la lliga.
Costa ha presentat un onze amb fins a cinc canvis respecte al que va empatar la setmana passada davant del Real Murcia. Les novetats han estat: Sergi Segura, Carlos Alemán i David Astals, en la defensa, i Rubén Martínez i Rodri Escudero, en la punta de l'atac. Carlos García, Eneko Aguilar, López-Pinto, Alan Godoy i Agustín Coscia han estat els damnificats i s'han quedat a la banqueta. En els locals, finalment, només Julio Díaz i l'exarlequinat Javi Morcillo han quedat fora de la convocatòria dels habituals amb el primer equip.
Des de l'inici el ritme ha estat alt. El Centre d'Esports ha entrat bé al partit i ha amenaçat sobretot en pilotes llargues a l'esquena de l'avançada defensa del filial matalasser. La primera gran ocasió l'ha tingut Joel Priego, precisament després d'una prolongació, però la seva rematada final ha sortit molt centrada. A poc a poc, el Madrileño ha començat a guanyar terreny i s'ha plantat a camp contrari amb més facilitat. Ha avisat primer l'equip local amb un gol anul·lat a Bellotti per un fora de joc en l'inici de la jugada de Rafa Llorente i, poc després, Arnau Ortiz ha xutat desviat des de la frontal.
La millora de l'equip local s'ha confirmat a la mitja hora quan Ortiz s'ha desfet d'un tou Arthur Bonaldo i d'un Quadri que ha relliscat per superar Fuoli amb un xut sec al pal curt. Una genialitat per obrir el marcador. El cop ha afectat el conjunt arlequinat que a punt ha estat de concedir el segon gairebé en l'acció posterior: Iker Luque s'ha plantat sol contra el porter aprofitant una errada de Bonaldo, però finalment ha rematat massa creuat. La reacció del Sabadell ha arribat als peus de Rubén en una pilota rebotada que l'ha deixat en conducció cap a la porteria amb una intervenció a l'últim moment del central Dani Martínez, molt ràpid corregint la seva posició. Poc abans del descans ha tingut la millor el conjunt de Ferran Costa amb una rematada d'Escudero que ha fregat el pal.
Al pas per vestidors ha mogut fitxa el tècnic amb l'entrada de López-Pinto i Eneko Aguilar per Escudero i Rubén Martínez, deixant l'equip sense referència clara en l'atac, amb Priego i el santucugatenc com a jugadors més avançats amb el 'Xino' per darrere. La primera ocasió del segon temps ha tornat a ser per als matalassers amb un xut d'Iker Luque aturat per Fuoli. Ràpidament, no obstant això, ha trobat el camí el Centre d'Esports en una gran passada d'Urri per a un Priego que amb una gran maniobra i definició ha igualat el duel. El gol ha esperonat els arlequinats, però ràpidament ha tornat a caure el gerro d'aigua freda.
En els minuts posteriors, els locals s'han tornat a posar per davant en una acció precedida d'una falta clara sobre Quadri que el col·legiat, sense motiu aparent, ha decidit no assenyalar. En el contraatac, Rafa Llorente s'ha plantat davant Fuoli i ha fet el segon. Ferran Costa ha estat expulsat per protestar la jugada. Ha estat un cop gairebé definitiu per al Sabadell, que s'ha desfet en els instants posteriors. El Madrileño ha aprofitat els dubtes dels sabadellencs i, en un desajust desfensiu, han fet el tercer, obra d'Iker Luque amb un xut potent i, poc després, Ortiz ha tornat a inventar-se una gran jugada individual en una contra per anotar el 4-1.
Ha passat els moments de dubtes el Centre d'Esports, però amb un dèficit pràcticament definitiu en el marcador, i ha tingut una oportunitat immillorable de retallar en una bona pressió d'Astals al porter, que ha comès penal sobre el 'xino'. López-Pinto ha agafat la responsabilitat, però ha relliscat en el moment del llançament i Esquível ha pogut aturar el xut i refer-se de la seva errada. Ha tornat a fer canvis el Sabadell amb una triple substitució, cremant les naus en atac, Alan Godoy, Coscia i Miguelete han substituït Alemán, Genar i Segura.
Ho ha intentat fins al final el conjunt arlequinat i, en una errada del porter, Coscia ha retallat a porteria buida. Ha tingut ocasions clares l'equip de Costa i, en un nou penal per mans, Coscia ha ajustat el marcador. Ha mort de peu i a camp contrari l'equip arlequinat que ja no ha pogut igualar tot i posar la por al cos de tots els matalassers en un duel d'autèntica bogeria. Queden dues finals. La primera, Antequera a la Nova Creu Alta la pròxima setmana.
Fitxa tècnica
Atlético Madrileño: Esquivel, Boñar, Adrián Corral, Dani Martínez, Puric, Bellotti (Taufik, m. 84), Rayane Belaid (Nájera, m. 77), Jorge Castillo, Iker Luque (Bota, m. 92, Arnau Ortiz (Perovic, m. 92) i Rafa Llorente (Cubo, m. 84).
CE Sabadell: Fuoli, Alemán (Godoy, m. 76), Bonaldo, Genar (Coscia, m. 76), Segura (Miguelete, m. 76), Astals, Quadri, Urri, Priego, Rubén Martínez (López-Pinto, m. 46) i Escudero (Eneko Aguilar, m. 46).
Àrbitre: Abraham Domínguez (comitè andalús): Grogues: Bellotti, Esquivel, Boñar; Astals.
Gols: 1-0, Arnau Ortiz m. 30; 1-1, Joel Priego m. 51; 2-1, Llorente m. 57; 3-1, Luque m. 61; 4-1, Arnau Ortiz m 67; 4-2, Coscia m. 91; 4-3, Coscia, de penal, m. 103.
Incidències: Partit disputat a la CD d'Alcalá de Henares amb la presència d'uns 200 aficionats arlequinats.