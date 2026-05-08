FOTOS | Sabadell presenta l'Escola de Restauració: "Volem ser un referent a Europa"

L’Escola de Restauració és el primer equipament que obrirà les portes a la reconvertida fàbrica Sallarès Deu, al barri de Gràcia, de forma esglaonada i previsiblement a partir del mes de juny. L’alcaldessa, Marta Farrés, ha presentat aquest divendres la rehabilitació de l’edifici i les noves instal·lacions de l’escola primer davant dels grups municipals, després a entitats veïnals i, a continuació, a agents econòmics i mitjans de comunicació. L'han acompanyat la tinenta d'alcaldessa Montse González i el regidor de Serveis Econòmics, Patrimoni, Desenvolupament Econòmic, Suport a l'Ocupació i Dinamització Empresarial Antonio Rodríguez. Sallarès Deu és un antic conjunt fabril protegit, situat a l'illa dels carrers de Jacint Verdaguer, Reina Elionor, Cellers i Viladomat i propietat municipal des del 2018, adquirit pel quadripartit per 4,55 milions d’euros. Fins ara, la inversió addicional per rehabilitar-lo i adequar-lo ha estat de 6,6 milions d’euros, dels quals 2,8 milions d’euros provenen de fons europeus EDUSI.
Farrés ha remarcat el “significat estratègic” d’aquest edifici, amb vocació de ser un referent a Catalunya, a l’Estat i a Europa en formació gastronòmica. Les instal·lacions són de primer nivell i volen donar servei al programa formatiu municipal del Vapor Llonch, que compta amb formació professional, ocupacional, cursos d’especialització i programes internacionals. Però l’alcaldessa també ha manifestat que el Govern té una clara voluntat de comptar amb la iniciativa privada. Per això, abans d’acabar l’any l’Ajuntament preveu licitar l’espai perquè “volem obrir al màxim les possibilitats”. És per aquest motiu que empresaris del sector de la restauració local i gremis, entre altres, han assistit a la presentació i el consistori explica que ja ha fet altres visites i en continuarà fent per ensenyar les instal·lacions i buscar la millor proposta que complementi la part municipal. "No hi ha espais en tot Catalunya com aquest; n'hem visitat diversos i ho puc dir amb convicció. Estem treballant per fer una oferta formativa molt robusta i amb una estructura per créixer", ha afirmat l'alcaldessa. El Basque Culinary Center, l'Escola d'Hostaleria de Girona o el CETT de Barcelona han sigut alguns dels llocs que han inspirat l'Escola de Restauració de Sabadell.
Qui tingui idees per desenvolupar en els més de 2.300 metres quadrats de què es disposen podrà presentar-les i, si falta més espai, es compta amb una segona nau d’uns 1.800 metres quadrats que es podria afegir al projecte. L’Escola de Restauració és a la nau més pròxima al carrer dels Cellers, cantonada Jacint Verdaguer. Des de Cellers hi ha accés directe a les cinc aules formatives d’entre 45 i 60 metres quadrats, amb taules que es poden moure per adaptar la seva disposició a les necessitats formatives. La joia de la corona és la cuina professional de gairebé 200 metres quadrats, organitzada en 32 espais de treball individuals, zona freda i calenta, zona de passe i plonge i magatzem amb dues cambres de congelació i dues de conservació. Aquesta cuina permet realitzar tot tipus de preparacions amb tècniques complexes.
A la planta soterrani, a la qual s'accedeix des del pati interior, hi ha una aula magna amb capacitat per a 80 persones i una illa central de cocció mòbil i forn gastronòmic. Està pensada per a presentacions i esdeveniments corporatius. El soterrani també compta amb taller de tast i sommelieria per a formació en anàlisi sensorial; cuina de càtering i reposteria; espai de tallers i vestuaris.
Marta Farrés ha remarcat que Sallarès Deu es troba en un emplaçament "molt ben comunicat" tant en l'àmbit viari com ferroviari. Paral·lelament, ha fet referència a la iniciativa que preveu transformar l’illa del davant d'aquest edifici a la banda Cellers, que es vol reordenar per convertir-la en una plaça amb tres blocs de pisos, la qual cosa ha de permetre esponjar l'accés.