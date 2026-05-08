La plaça de Picasso es converteix en l’epicentre de la 'Festa de la Dignitat'

La plaça de Picasso torna a ser aquest cap de setmana el cor de la Festa de la Dignitat, l’esdeveniment impulsat per l’Associació del Poble del Sud de Sabadell que, per segon any consecutiu, omple el barri d’activitats, música, debat i vida comunitària. Durant tres dies, aquest espai es transforma en un punt de trobada intergeneracional que combina la celebració festiva amb el compromís social. Ramon Giménez, representant de l’Associació del Poble del Sud de Sabadell, destaca que es tracta de la segona edició de la festa, "un format que es va iniciar per ser l’altaveu de les reivindicacions que els veïns del sud reclamen, un punt de trobada entre diferents agents socials i la ciutat”.
Segons explica, enguany hi ha un motiu de celebració especial: “Celebrem una victòria important amb el mercat de Campoamor. Les peticions veïnals s’han materialitzat en el projecte d’obres del futur equipament, és el leitmotiv de la festa”. Giménez subratlla també la implicació del teixit local: “Hem tingut una gran aportació de patrocinadors del petit comerç, i s’hi han sumat diversos partits polítics i institucions com el Síndic de Greuges i TUS”.
La festa arrenca divendres 8 de maig amb l’habitual explosió d’energia. Una cercavila de timbals i trompetes dona el tret de sortida a una tarda que dona pas a l’Espai de Gastronomia, a les parades d’artesania i als estands d’entitats. En paral·lel, la plaça s’omple de famílies atentes als tallers de graffiti, xapes, jocs populars i bijuteria. El vespre culmina amb els primers concerts, amb ritmes conduïts pels D.J’s Xocolab i PDmenta.
Dissabte, la programació manté el pols des de bon matí amb una nova cercavila i activitats que s’estenen al llarg de tota la jornada. El recital de poesia de Paqui Paya marca un dels moments més destacats del vespre, i el dia es completa amb tallers diversos —de zumba, bijuteria o graffiti— i propostes singulars com l’escape room dedicat als drets humans, impulsat per l’Oficina del Síndic. Els infants, de nou protagonistes, disposen d’un espai propi ple de jocs i moviment.
A la tarda tindrà lloc la trobada oberta amb el Síndic de Greuges de Sabadell, que cada any apropa la institució al veïnat i recull inquietuds i consultes. Ja entrada la nit, el Brindis de la Dignitat reuneix els participants en un ambient festiu, abans que MC Acoustic i el DJ Númax condueixin la nit musical.
Diumenge, la xocolatada popular obre la jornada, seguida del concurs de dibuix, tallers infantils i una nova sessió de graffiti al mur habilitat. L’Espai de Gastronomia torna a obrir i el matí es completa amb tallers de percussió i una exhibició de ball country. El Fòrum Dignitat centra el migdia en el debat sobre el futur del sud de Sabadell, amb sessions dedicades a la situació del complex comercial de La Roca i als reptes del comerç de proximitat als barris.
A la tarda, el sorteig popular anticipa els últims concerts: la “Festa flamenca” de Conchi Carmona i els “Clàssics de sempre” de Marcello Garcia posen el punt final a un cap de setmana intens.