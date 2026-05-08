Places disponibles, preinscripció i dates clau: tot el que et cal saber del curs 26-27 a les escoles bressol públiques de Sabadell

L’oferta inicial per al curs 2026-2027 a les escoles bressol públiques de Sabadell permet acollir un total de 1.237 alumnes entre les 12 llars d’infants municipals. A aquesta capacitat màxima cal restar-hi els infants que passen de curs i que, per tant, ja tenen la plaça garantida. Enguany, són 434 alumnes els que continuaran escolaritzats al mateix centre.
Per tant, la xifra de places lliures que es posa a disposició de les famílies que han d’inscriure un infant per primera vegada és de 803 places. És lleugerament superior a la de l’any passat (7 places més), que s’explica perquè hi ha hagut menys alumnes que han requerit plaça per canvi de curs.
Les places, escola per escola
Tot el que et cal saber de la preinscripció
Si és la primera vegada que t’enfrontes a la preinscripció escolar a una escola bressol, és possible que tinguis més dubtes que certeses. T’ajudem a esvair dubtes.
1. Del 8 al 22 de maig: presentació de sol·licituds
El procés de preinscripció a les escoles bressol municipals pot fer-se a través de la pàgina web de l’Ajuntament i és la primera passa del procés per inscriure un infant a un dels centres municipals. La sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa es presenta mitjançant un formulari en línia i la documentació oportuna, s’ha d’adjuntar al final del formulari, escanejada o fotografiada. La presentació presencial s’utilitzarà de manera excepcional, amb cita prèvia que es pot demanar per internet o bé pel telèfon del centre.
2. El 29 de maig: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n’analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.
3. De l'1 al 5 de juny: presentació de reclamacions
Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.
4. El 10 de juny: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades
El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d’alumnes que l’escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s’obté un número per sorteig a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud.
5. El 16 de juny: llista ordenada amb la puntuació dels infants admesos
Després del sorteig, s’elabora la llista ordenada de sol·licituds per a l’assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l’alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d’alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.
6. Del 16 al 25 de juny: matriculació
Un cop s’ha publicat la llista final d’alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada. Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l’acompliment dels criteris d’assignació de places. És important que tinguis a mà una còpia de cada un dels documents necessaris.