El doctor Xavier Cañas és el nou director de l'Institut d'Investigació i Innovació del Parc Taulí

El Patronat de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) ha nomenat el doctor Xavier Cañas nou director científic de la institució. Cañas assumirà el càrrec a partir de l’1 de juliol de 2026, en substitució del doctor Salvador Ventura, que va deixar el càrrec a principis d'any per motius estrictament professionals.
El nou responsable de l’àmbit científic de l’I3PT és llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona, doctor en Bioquímica i Biologia Molecular per la mateixa universitat i compta amb una àmplia formació de postgrau, amb un màster en Avaluació de Xenobiòtics (UB-UAB-UPC-UV), un màster en Ciència i Benestar dels Animals de Laboratori per la UAB i un màster en Alta Direcció d’Entitats Sanitàries per l’IESE.
En declaracions després del seu nomenament, Cañas ha destacat els objectius del seu mandat: "És un repte il·lusionant i una gran responsabilitat. L’Institut compta amb un enorme potencial científic, assistencial i humà, i treballarem per continuar reforçant la recerca translacional i clínica, potenciar la col·laboració entre hospital i recerca". Igualment, s'ha marcat la fita "d'incrementar l’impacte i el posicionament nacional i internacional de l’I3PT". Segons la institució, l’experiència de Cañas en la direcció científica i la gestió de projectes i infraestructures de recerca serà clau per enfortir l’estructura organitzativa de l’institut en una etapa de creixement i consolidació.
On ha treballat el nou director?
Amb una trajectòria de més de 25 anys en recerca biomèdica i innovació, Cañas ha desenvolupat bona part de la seva carrera en centres de referència del sistema de salut i recerca català. Durant els últims nou anys ha estat director de Recerca clínica comercial i contractada del Vall d’Hebron Institut de Recerca, on ha liderat una transformació del model de gestió de la recerca clínica.
En aquesta etapa, ha impulsat l’increment de l’activitat en assaigs clínics i el desenvolupament de nous models de recerca descentralitzada i centrada en el pacient. També ha participat en projectes estratègics europeus i en iniciatives de transformació digital aplicades a la gestió d’assaigs clínics. Anteriorment, havia ocupat diversos càrrecs de responsabilitat al Parc Científic de Barcelona i al mateix Vall d'Hebron, vinculats a la direcció de plataformes científiques, la gestió d’infraestructures de recerca i la planificació estratègica d’equips i recursos.