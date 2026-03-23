Planegen construir uns 100 pisos i una nova plaça a Gràcia

El barri de Gràcia podrà guanyar un centenar d’habitatges i una plaça en els pròxims anys si es culmina el projecte (PMU-99) que aquest dilluns el ple preveu aprovar que surti a exposició pública. És una iniciativa privada i, per tant, seran els promotors els que també assumiran els costos d'urbanització de la plaça i l'espai públic.
En concret, es vol transformar l’illa dels carrers Pau Claris, Cellers, Jacint Verdaguer i Reina Elionor, que disposa de 6.300 metres quadrats de superfície. Es buscarà una ordenació dels espais que permetin aixecar tres blocs de pisos, combinats amb l’espai verd i que l’entrada a l’edifici Sallarès Deu, pel carrer dels Cellers, sigui agradable. En metres quadrats, es calcula que la meitat de la superfície l’ocuparan l'aproximadament centenar d'habitatges i, l’altra meitat, les zones verdes. La situació prevista dels nous edificis també permetrà donar certa continuïtat a la plaça de Joan Morral i oxigenar l’espai que hi ha al voltant de l’escola Teresa Claramunt i l’IES Pau Vila pel carrer de Jacint Verdaguer.
Del total d’habitatges que s’acabin executant –ho definirà la llicència d’obres–, una tercera part hauran de ser de protecció oficial (HPO). Els edificis podran tenir locals comercials en planta baixa i hi haurà aparcament soterrani. Encara és d'hora, per l'abast dels tràmits administratius que queden pendents, per determinar quan podrien estar enllestits els immobles.
Sallarès Deu continua en obres
En aquella zona, l’Ajuntament continua executant les obres de transformació de Sallarès Deu. La Junta de Govern Local ha aprovat, aquest dilluns, l’increment de preu d'uns 36.970 euros de les obres d’instal·lacions, pressupostades en uns 877.600 euros. L’augment és d’un 4,21%, segons fonts municipals.
Les obres d’aquest equipament continuen. Per exemple, a l’escola de restauració s’hi està instal·lant la maquinària i al Centre Avançat de Formació per a la Transició Digital (CTTD) s’hi estan acabant les obres. També hi haurà l'escola d'hostaleria i un espai amb viver d'empreses vinculat a l'Escola Illa.