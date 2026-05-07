El waterpolo continua dominant la Festa de l'Esport

Que a Sabadell l’esport més llorejat és el waterpolo és una evidència. Fa més d’una dècada i mitja que l’equip femení del CN Sabadell domina la competició estatal i europea i l’equip masculí també és un dels millors del continent. L’aposta de l’entitat per formar talent ha portat grans esportistes a aconseguir fites al més alt nivell i això també ha estat reconegut durant molts anys en la Festa de l’Esport.
En la d’enguany, el guanyador va ser Sergi Cabanas, que ja va aconseguir el guardó el 2023. D’aquesta manera, els últims set premis a millor esportista han estat atorgats a waterpolistes, des que Maica Garcia va obtenir el del 2019. Des d’aleshores, Laura Ester (en el premi doble de l’edició del 2021), Maica Garcia (amb dos guardons més), Judith Forca i el mateix Cabanas han pujat a l’escenari per ser reconeguts com als millors de la ciutat en l’any.
Abans que Garcia guanyés el del 2019, el ciclista David de la Cruz en va aconseguir tres de consecutius, però anteriorment el domini del waterpolo també era aclaparador. Jennifer Pareja i, novament, Maica Garcia van rebre el premi entre el 2013 i el 2015. Les presències als podis també són constants en l’última dècada. Enguany, Nona Pérez va ser tercera en la votació del jurat i l’any passat Judith Forca es va quedar a les portes del guardó.
Curiosament, no obstant això, va ser amb el primer premi de Garcia que es va trencar una sequera de més d’una dècada. Fins aquell moment, només Mercè Vallès (2002) i Joan Serra, en la primera edició de la Festa de l’Esport el 1950, van ser guardonats com a millors esportistes de l’any practicant waterpolo. Una tendència que no és casualitat i que ja s’ha convertit en un habitual en els últims temps.
Pel que fa a les entitats, els guardons són bastant més repartits tot i que també es confirma una tendència de les darreres edicions. El podi va ser el mateix que en el 2025, però canviant l’ordre dels premiats. El Tennis Sabadell va guanyar, mentre que el Cercle va ser segon novament i l’OAR, tercer. Ara, l’entitat gracienca va aconseguir el guardó, que és el cinquè de la seva història i el segon en tres anys, després del que van aconseguir el 2024. Els tres clubs s’han convertit en habituals en les ternes per optar al premi i, amb excepcions, s’han repartit els guardons des del 2018, excepte en l’edició doble que es va celebrar el 2021 en què va guanyar el Centre d’Esports.