David de la Cruz, present per cinquena vegada al Giro d'Itàlia

David de la Cruz serà l'únic representant sabadellenc al Giro d'Itàlia, que arrenca divendres amb la Grande Partenza en la primera de les tres etapes que es disputaran a Bulgària. El ciclista, que acaba de complir els 37 anys, competirà per cinquena vegada en la volta per terres transalpines i per dinovena en una gran cursa, sumant les onze edicions de La Vuelta en què ha estat present i les tres vegades al Tour de França.
El sabadellenc compartirà equip amb l'italià Matteo Moschetti, el neerlandès Sjoerd Bax, el suís Fabio Christen, el canadenc Nick Zuckowsky, el britànic Mark Donovan, l'australià Chris Harper i l'avilès David González. La gran absència és la de Tom Pidcock, líder indiscutible de la marca. Christen i Harper agafaran el relleu al capdavant del Pinarello Q36.5 amb l'objectiu de poder aconseguir algun triomf d'etapa, o estar a prop de les posicions capdavanteres. El rol de De la Cruz el farà bregar, sobretot en les etapes de muntanya, en què pot tenir un paper destacat.
En l'històric de De la Cruz a la prova italiana, va aconseguir un 34è lloc en la classificació del 2015, es va haver de retirar en la setzena etapa del 2016, va ser 56è en l'edició del 2018, en què va fer un bon paper per ajudar el seu company al Team Sky, Chris Froome, en el seu triomf general a la volta, i va tancar, fins al moment, la seva participació el 2020, quan va abandonar a la vintena etapa. Ara, una nova oportunitat, molt probablement l'última, al Giro d'Itàlia.
La volta donarà el tret de sortida divendres, a les 12:30 h, amb un recorregut pla de 147 quilòmetres entre Nessebar i Burgas, a Bulgària. El Giro finalitzarà el 31 de maig, un cop s'hagin completat les vint-i-una etapes previstes amb la tradicional arribada a Roma. El gran favorit per completar la trilogia amb la gran volta que li falta per guanyar és el danès Jonas Vingegaard. Enric Mas, Giulio Pellizzari o Adam Yates es presenten com les principals alternatives.