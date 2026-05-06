Mig centenar de manifestants al Joan Sallarès i Pla contra el pla pilot amb mossos de paisà al centre

Mig centenar de persones s’han concentrat aquest dimecres al matí davant de l’Institut Escola Joan Sallarès i Pla per mostrar el seu rebuig al pla pilot de la Generalitat que preveu la presència de Mossos de paisà en alguns centres educatius catalans, com aquest del carrer de Campoamor de Sabadell. La convocatòria ha aplegat, en gran part, docents de centres del municipi i la comarca; amb una tímida participació del professorat del Joan Sallarès i Pla. Durant la protesta, una estudiant de l’institut ha llegit un manifest a les portes de l’escola, en què ha expressat el desacord amb la iniciativa i ha reclamat una aposta per més recursos educatius i socials.
Entre els assistents, Adrià Muñoz, docent de Sabadell i membre de l’Assemblea Educativa de Sabadell –col·lectiu que ha convocat la protesta–, ha reblat que "no creiem que la mesura d’introduir policia sigui la més adequada pel que pot suposar per a l’alumnat i per la imatge que això transmet”. En aquest sentit, ha defensat que les necessitats del sistema passen per “més recursos humans i professionals” per acompanyar els estudiants. "Demanem suport de les companyes del centre per acompanyar-nos en la reivindicació", ha afegit.
En la mateixa línia s’ha expressat Nani Romero, docent d’un centre del Vallès, que ha assegurat que “les aules estan desbordades” i que la resposta de l’administració “no pot ser posar policies als centres”. Romero ha reclamat més orientadores, personal laboral i reducció de ràtios, i ha qüestionat l’eficàcia de la mesura: “No entenem aquesta solució de cap de les maneres”. Ha afegit que "quan no tens recursos i estàs tan malament, agafes qualsevol cosa que t'ofereixen; però no hauria de ser la resposta".
La proposta preveu la presència puntual d’agents amb funcions de prevenció i suport per vetllar per la convivència escolar, sense accedir a les aules ni portar armes, tal com va detallar el Departament d'Educació. Així i tot, el projecte fa dies que genera debat dins de la comunitat educativa i diverses veus del sector han alçat la veu per mostrar-s'hi en contra.
Què en sabem del centre?
Els convocants han reconegut que no han pogut establir contacte ni amb el claustre, ni amb la direcció, ni amb les famílies, i desconeixen quin és el posicionament exacte de la comunitat educativa del centre. En aquest sentit, han expressat que “ara mateix hi ha opacitat” i que no es pot afirmar si el centre està a favor o en contra de la iniciativa. Tal com va reiterar el Govern, es tracta d’una iniciativa voluntària i sotmesa a avaluació. La participació depèn en última instància de la direcció de cada centre, que és qui té la darrera paraula sobre la seva adhesió.
De fet, fonts oficials han confirmat recentment que dos centres han demanat formalment sortir del pla pilot, un a Tàrrega i un altre a l’Hospitalet de Llobregat. En paral·lel, també s’ha conegut el cas d’un centre del Baix Llobregat que ha sol·licitat incorporar-s’hi. A més, diversos claustres —a l’Hospitalet i a Vic— han expressat públicament el seu rebuig a la iniciativa, tot i que no totes les direccions han formalitzat aquesta posició davant l’administració.