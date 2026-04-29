Niubó, sobre la prova pilot amb mossos a centres educatius: "No aniran uniformats, ni armats, ni entraran a les aules"

La consellera d’Educació, Esther Niubó, ha defensat al Parlament el pla pilot que preveu la presència puntual d’agents dels Mossos d’Esquadra als centres educatius, una mesura que també es desplegarà en un institut de Sabadell i que ha generat debat dins la comunitat educativa i política, també al municipi.
Niubó ha volgut remarcar que es tracta d’una prova estrictament delimitada i amb garanties: “Ningú anirà uniformat ni armat i no entraran a les aules”, ha assegurat, tot insistint que la iniciativa s’emmarca en una “visió educativa i restaurativa” per donar suport als equips docents i respondre a situacions concretes de convivència als centres. La consellera ha subratllat també que no s’han reduït recursos destinats a mediadors i professionals de suport, i que el dispositiu té caràcter preventiu.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat que es tracta d’una prova “voluntària, limitada en el temps i sotmesa a avaluació”, i ha preguntat a l’oposició: “Quina por tenen a provar-ho?”. El president ha insistit que es tracta d’una resposta a demandes rebudes des dels propis centres educatius i ha remarcat que, si una escola no ho vol aplicar, no s’hi farà. “Confio en els docents que ho demanen i en els Mossos que ho faran”, ha afirmat.
Reaccions a la prova pilot
Les reaccions no s’han fet esperar. Junts ha elevat el to i ha qualificat la situació educativa de “crisi de país”, reclamant fins i tot una compareixença específica d’Illa al Parlament. La seva presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha criticat que davant els problemes educatius el Govern “en lloc de solucions, hi posa policies”.
Des dels Comuns, Jéssica Albiach ha admès que hi ha conflictes en alguns centres, però els ha vinculat a situacions de pobresa i vulnerabilitat social. “El que cal a les escoles no són policies, són psicòlegs, educadors i docents”, ha defensat, advertint que la mesura pot acabar “convertint un problema social en un problema particular”.
També la CUP ha rebutjat frontalment el pla pilot. La seva portaveu, Pilar Castillejo, ha considerat que el Govern “dona resposta als problemes educatius posant policia” i ha acusat l’Executiu d’assumir un “marc mental propi de l’extrema dreta”. En la mateixa línia, ha defensat que caldria reforçar els recursos educatius i socials en lloc de desplegar agents policials als centres.
Des d’ERC, la portaveu al Parlament, Ester Capella, ha demanat directament la retirada del pla, alertant que la mesura és “estigmatitzadora” per als centres i el seu entorn. Capella ha recordat també experiències internacionals com la del Regne Unit, que considera un “fracàs”, i ha qüestionat si el Govern està menystenint el paper dels educadors socials.