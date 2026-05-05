El treball que ajuda a despertar vocacions entre els estudiants de batxillerat

En un moment en què la irrupció de la intel·ligència artificial pot portar el lector a qüestionar-se l’autoria de qualsevol text, també de l’àmbit educatiu, iniciatives com el Premi Montserrat Miró i Marimon, impulsat per la Fundació Bosch i Cardellach, amb el suport del Centre de Recursos Pedagògics i l’Ajuntament de Sabadell, i la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, esdevenen cada cop més rellevants per promoure la investigació, la reflexió i l’estudi per part dels alumnes de segon de batxillerat.
El Premi va celebrar el seu 25è aniversari el passat 28 d’abril recordant com el certamen ha premiat més de 200 treballs, convertint-se en un espai de reconeixement i visibilització del talent jove en el qual han participat més de 1.500 joves.
Deixant de banda els guardons, el veritable valor d’aquest treball (que només es fa a Catalunya) rau en el procés que implica per a l’alumnat, tal com explica la directora de la Fundació Bosch i Cardellach, Glòria Dalmau. “L’objectiu del Premi Montserrat Miró és fer valdre els treballs de recerca que l’alumnat fa, perquè realment són molt bons”, assegura. Una voluntat de reconeixement que no és únicament de caràcter simbòlic, sinó que també posa en relleu l’experiència educativa que suposa aquest treball per l’alumnat de batxillerat. Dalmau subratlla que el TdR “comporta un aprenentatge per a l’alumne que va molt més enllà de la qualificació final”. En aquest sentit, la directora de l’Escola Sant Nicolau, Núria Ribes, remarca que “el treball de recerca és important perquè, a banda del document que entreguen els alumnes, hi ha un seguiment i exposició oral que ajuden a validar més el que s’ha treballat”. Si un alumne no compleix el seguiment quinzenal per part del seu tutor, suspèn.
El treball de recerca suposa per als estudiants una primera aproximació real al món de la recerca: formular preguntes, buscar informació, contrastar dades i construir coneixement propi.
La directora de la Bosch i Cardellach també destaca el component personal del projecte: “l’alumne és l’amo d’aquest projecte”, afirma, incidint en el fet que l’alumne pren decisions constants sobre el rumb del seu treball. Aquesta experiència “fomenta competències com la iniciativa, la perseverança i el pensament crític, habilitats essencials tant en l’àmbit acadèmic com professional”. Al Sant Nicolau, utilitzar la intel·ligència artificial no està prohibit, però s’insta els alumnes a referenciar-ne l’ús que en fan a la bibliografia, com qualsevol altra font. El seguiment de l’evolució del treball, juntament amb intentar que hi hagi una part pràctica tan personalitzada com sigui possible, són dues eines que ajuden els professors a garantir que els alumnes facin el treball per si sols.
La veu de quatre antics guanyadors del certamen
Irene Gomà, el mètode científic aplicat a la música (i a la vida)
El seu treball de recerca, Flauta Travessera 360º, és un exemple clar de com una passió personal pot convertir-se en un projecte acadèmic profund. Des de ben jove vinculada a la música, va decidir investigar l’instrument que havia tocat durant anys. El resultat va ser una recerca que combinava història, física del so i entrevistes a professionals. Tot i que no va determinar directament el seu camí acadèmic, sí que va influir en la seva manera d’afrontar els reptes. Gomà ha estudiat Ciències Biomèdiques i música, i destaca que el TdR li va aportar “metodologia, rigor i resiliència”. Aquestes habilitats han estat clau tant en l’àmbit universitari com professional.
Per a ella, el més valuós del projecte va ser aprendre el mètode científic i entendre que els errors poden ser oportunitats. Aquesta visió, aplicada a la vida, li ha permès afrontar situacions amb una mirada més constructiva.
Víctor López: crear “una visió de món pròpia” a partir del treball de recerca
La temàtica del treball de López, les tribus urbanes de Sabadell, és un exemple de recerca social amb un fort component local. Un element que comparteix amb altres treballs guanyadors del certamen. El projecte va néixer de “la curiositat per entendre les diferències culturals del seu entorn”, detalla. Tot i que inicialment va estudiar física, el TdR va tenir un impacte a llarg termini. “Va configurar la meva visió del món”, explica, especialment en la seva manera d’entendre els fenòmens socials.
Actualment, es dedica a la recerca en educació, un àmbit que requereix comprendre comportaments humans i contextos socials. En aquest sentit, el seu TdR va ser una primera aproximació a aquest tipus d’investigació. Destaca especialment les habilitats transversals adquirides: “redacció, estructuració de documents, recerca d’informació i pensament crític”.
Blanca Vila: descobrir la teva vocació a partir del treball de recerca
El TdR va ser determinant en la seva decisió d’estudiar biotecnologia. Vila tenia dubtes sobre quin grau estudiar i “va ser a través del treball de recerca que vaig descobrir que la biotecnologia tenia impactes directes i positius en el medi”, explica. Aquesta idea d’impacte és central en la seva trajectòria, ja que sempre ha buscat contribuir a la sostenibilitat.
Després de la universitat, ha treballat en una empresa emergent dedicada a la producció de bioplàstics a partir de residus, on aplicava coneixements molt relacionats amb el seu TdR. El treball també li va aportar competències essencials: organització, planificació i comprensió del procés científic. Segons ella, va ser “la llavor” del seu aprenentatge en recerca, que després ha anat perfeccionant.
El seu consell pels estudiants és clar: escollir un tema que els apassioni i dedicar temps a organitzar-se.
Irene Casulà: "El TdR és com els llibres de triar la teva pròpia aventura"
Casulà va decidir investigar la figura del galant de cinema en diferents èpoques. Una temàtica indubtablement d’humanitats, que “cal reivindicar-les”, afirma. Aquest projecte d’anàlisi del cinema clàssic nascut de la curiositat, “em va portar a descobrir un univers cultural ampli”; l’inici del seu propi cànon cinematogràfic.
A més a més, la temàtica escollida ha estat influència directa en la seva trajectòria professional i acadèmica. “Vaig estudiar comunicació audiovisual. I la meva passió pel cinema m’ha portat a treballar en televisió”, explica (actualment és directora del programa Betapodcast de SX3 i també coordinadora digital de l’empresa de TV Gestmusic Endemol).
Per a ella, el TdR és com els llibres de “triar la teva pròpia aventura”: un procés sense camí preestablert que obliga a prendre decisions constants.