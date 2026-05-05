Banc Sabadell guanya 347 milions d'euros fins al març i manté els objectius de rendibilitat i remuneració a l'accionista

El Banc Sabadell ha guanyat 347 milions d'euros fins al març, reduint així els beneficis un 29,1% respecte als 489 milions del mateix període de l'any passat, segons els resultats publicats aquest dimarts a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
La reducció dels guanys es deu principalment a l'impacte de costos no recurrents, com els 55 milions d'euros del nou pla de prejubilacions, que l'entitat calcula que permetrà uns estalvis de 40 milions d'euros bruts anuals a partir del 2027. Així mateix, el Sabadell ha vist reduït un 3,5% el marge d'interessos, fins als 872 milions d'euros, amb les comissions en 315 milions (-2,2%). Els ingressos del negoci bancari s'han situat en els 1.187 milions (-3,1%).
Els costos totals s'han elevat a 624 milions d'euros. Aquí hi ha inclosos també els 55 milions del pla de prejubilacions comptabilitzats en el primer trimestre. El pla, que es posa en marxa a Espanya, suposarà una despesa total de 90 milions durant tot l'any. D'altra banda, les provisions han pujat un 4,6% en el primer trimestre per dotacions més altes de crèdit.
El Sabadell situa la rendibilitat RoTE al 14,1%, i el CET1 fully-loaded al 13,2%. Per la seva banda, la ràtio d'eficiència excloent TSB i amb amortitzacions se situa en el 52,2%. Així mateix, el cost del risc total és de 38 punts bàsics.
El Banc Sabadell presenta els resultats del primer trimestre dies després de tancar la venda de la seva filial britànica, TSB, al Banc Santander. L'operació s'ha tancat finalment per 3.300 milions d'euros, i el banc preveu que li permeti generar 400 punts bàsics de capital. Així mateix, l'entitat pagarà el 29 de maig un dividend extraordinari vinculat a l'operació de 50 cèntims per acció. De fet, el banc ha confirmat que mantindrà la remuneració als accionistes durant aquest any i el vinent.
TSB ha aportat en el seu últim trimestre en el banc 63 milions d'euros, un 33,4% menys que en el mateix període de l'any anterior. Si no es comptabilitza el banc britànic, el grup Sabadell obté un benefici de 284 milions d'euros en el trimestre, un descens del 28,1% interanual.