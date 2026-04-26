La Fira Vehicle d’Ocasió omple Sabadell de curiosos, famílies i compradors

"He vingut diverses vegades i, de fet, aquí vaig comprar el meu cotxe actual fa dos o tres anys… i em va sortir molt bé", explicava David Martínez mentre passejava entre els vehicles exposats a la Fira Vehicle d’Ocasió del Vallès, celebrada aquest cap de setmana del 24 al 26 d’abril a Fira Sabadell.
Amb prop de 300 cotxes i una trentena de marques, la setzena edició (estrenada sota el lema Estrena’l d’ocasió) ha tornat a atraure un públic divers: des de curiosos fins a compradors potencials.
"He vingut a mirar una mica, també perquè a casa potser es plantegen canviar de cotxe. Soc com el primer filtre", comentava Martínez, resumint una de les dinàmiques més habituals de la fira.
Entre passadissos, parelles i famílies comparaven models i preus sense presses. "He vingut amb la meva filla a tafanejar i veure opcions", explicava Marta García. "No crec que avui comprem res, però ens serveix per conèixer l’oferta", afegia, mentre valorava que els híbrids "poden ser una bona opció, tot i que depèn de la inversió que vulguis fer".
També hi havia visitants ocasionals, com Jorge Cabezas, que va descobrir la fira per casualitat: "El meu fill tenia un partit a prop i passant amb el cotxe per davant ens ho hem trobat. Finalment, hem decidit entrar a fer una volta perquè estem pensant canviar de cotxe. Qui sap si trobem alguna cosa interessant". En el seu cas, la idea era clara: "Busquem un cotxe gran per a tota la família, però avui més que res mirem".
Un dels testimonis més destacats de la Fira és el d’en Agustín Manzano, encarregat de la food truck de crepès situada a l’exterior de Fira Sabadell. "El matí de diumenge ha estat el més mogut, amb moltes famílies i parelles", explicava Manzano, que treballava per primer cop en aquest espai.
Més enllà de les vendes, la fira es consolida com un espai per descobrir tendències (com l’augment dels híbrids) i per dinamitzar el sector. "Al final, encara que vinguis a mirar, pots acabar marxant amb cotxe", deia Martínez. I, a jutjar per l’ambient, no és pas una excepció.