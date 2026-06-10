El síndic avisa que "els problemes de convivència no tenen colors polítics" i "la ciutat necessita menys confrontació"

El síndic de greuges de Sabadell, Josep Escartín, ha instat l'Ajuntament, els establiments d'oci i el veïnat a treballar conjuntament per trobar solucions als problemes de soroll i convivència que es registren al centre de la ciutat. Escartín ha impulsat una actuació d'ofici impulsada arran de les problemàtiques de soroll, convivència i incivisme vinculades a l'oci nocturn al centre de la ciutat.
El document culmina amb 17 recomanacions dirigides a l'Ajuntament i als diferents agents implicats amb l'objectiu de millorar la convivència i garantir els drets de tota la ciutadania. Entre elles, el síndic proposa reforçar el personal de mediació i dotar la Policia Municipal de més eines tecnològiques, així com elaborar informes periòdics i públics per augmentar la transparència. També planteja mesures estructurals com estudiar i millorar l’enllumenat, revisar les llicències de terrasses i garantir el dret de pas, regular millor els horaris de neteja, instal·lar lavabos públics i instal·lar mesuradors acústics. Finalment, recomana campanyes informatives clares i explorar alternatives integrals amb altres municipis per abordar els conflictes de convivència.
La investigació es va iniciar després d'una reunió mantinguda el passat 23 de febrer amb veïns de la zona Centre-Mercat afectats per aquestes situacions. Durant aquella trobada, el Síndic es va comprometre a analitzar en profunditat la problemàtica i elaborar una resolució basada en l'estudi dels fets i l'escolta de totes les parts implicades. Segons el Síndic, les molèsties derivades del soroll, les conductes incíviques i les dificultats de convivència afecten drets fonamentals de la ciutadania, com ara el dret al descans, a la salut i a la intimitat domiciliària. Alhora, però, recorda que l'activitat econòmica vinculada a l'oci i la restauració contribueix a la vitalitat del centre urbà.
Per aquest motiu, la institució defensa que la solució no passa per plantejar el debat en termes de "vencedors i vençuts", sinó per trobar un equilibri entre els diferents interessos en joc. "Hem escoltat tothom. Hem escoltat els veïns i veïnes que fa temps que reclamen poder descansar amb normalitat; hem escoltat els responsables dels establiments que desenvolupen una activitat econòmica legítima; i hem escoltat també els responsables municipals encarregats de gestionar una realitat complexa. Totes les parts tenen raons que mereixen ser escoltades", assenyala el síndic. Per elaborar les seves conclusions, la Sindicatura ha mantingut reunions amb representants veïnals, responsables d'establiments d'oci i restauració, responsables municipals i diferents serveis de l'Ajuntament. A més, també s'han realitzat diverses visites nocturnes i de matinada als punts més conflictius per conèixer de primera mà la situació.
En aquest sentit, la Sindicatura fa una crida a tots els agents implicats perquè prioritzin la recerca de solucions compartides per sobre dels interessos polítics, econòmics o particulars. L'objectiu, segons destaca, és garantir el dret a viure bé a la ciutat i reforçar la convivència entre veïnat, activitats econòmiques i usuaris de l'espai públic.
El Síndic considera que els problemes de convivència i civisme no haurien de convertir-se en motiu de confrontació política ni social. "Els problemes de convivència no tenen colors polítics. El dret al descans, el dret a desenvolupar una activitat econòmica dins de la legalitat i el dret a gaudir de l'espai públic han de ser compatibles. La ciutat necessita menys confrontació i més capacitat d'acord en aquest tema", afirma.