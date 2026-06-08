Tres empreses de Sabadell, a la Milano Unica

Tres de les catorze empreses que participaran amb la Confederació de la Indústria Tèxtil (Texfor) en la pròxima edició de Milano Unica, que se celebrarà del 7 al 9 de juliol a Fiera Milano Rho, són sabadellenques –Bombardó S.A., Nova Laneria, S.A i New Junior, S.A–. La fira italiana és considerada una de les principals cites europees per als teixits i accessoris d’alta gamma, i reuneix cada temporada a fabricants, compradors, dissenyadors i marques internacionals.
Milano Unica reuneix dues vegades a l’any a una selecció de fabricants italians i europeus. El certamen s’ha consolidat com un punt de trobada per a compradors, marques, dissenyadors i professionals que busquen producte diferenciat, qualitat, innovació i capacitat de resposta.
L’edició d’enguany arriba en un moment “especialment exigent per a la indústria tèxtil europea. El sector ha de combinar creativitat, qualitat, sostenibilitat, agilitat productiva i capacitat d’adaptació a un mercat global cada vegada més competitiu”, recorden des de Texfor.