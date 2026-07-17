El Gremi de Mobilitat reconeix la trajectòria empresarial de Miquel Martí Escursell

L’empresari sabadellenc Miquel Martí Escursell, president d’Honor de la companyia Moventia, ha rebut aquest divendres el reconeixement del Gremi de Mobilitat per la seva “brillant trajectòria empresarial i per la seva destacada contribució al desenvolupament del sector de la mobilitat al llarg de més de cinc dècades”, segons destaquen des de l’entitat sabadellenca. Un guardó que s'atorga en el marc del Sopar de Sant Cristòfol, celebrat divendres passat.
Membre de la tercera generació de la família Martí, Miquel Martí Escursell ha dedicat més de cinquanta anys de la seva vida professional a impulsar i transformar un projecte empresarial nascut a Sabadell fa més d’un segle, i que avui, Moventia, s’ha consolidat com un grup de referència internacional.
Durant la seva trajectòria al capdavant de la companyia, ha “liderat una etapa de creixement, expansió i consolidació del grup, promovent tant la mobilitat col·lectiva com la mobilitat privada a través de les divisions Moventis i Movento”, afegeixen des del Gremi. En aquesta línia, destaquen de la seva visió empresarial l’"aposta constant per la innovació, la qualitat del servei i la sostenibilitat, valors que han contribuït a posicionar Moventia com un referent del sector".
Avui, la companyia compta amb una flota de més de 2.500 autocars i autobusos, més de 600 bicicletes i 41 tramvies, i comercialitza més de 30.000 vehicles l’any. En conjunt, el grup té una plantilla propera als 7.000 empleats i és present en 6 països de 3 continents: Espanya, França, Portugal, l’Aràbia Saudita, Irlanda i el Perú.
Aquest reconeixement per part del Gremi de Mobilitat a Miquel Martí s'afegeix als rebuts recentment per la seva destacada aportació al món empresarial i a la societat amb distincions tant rellevants com la Creu de Sant Jordi, el Premi Compromís de Faconauto a tota una trajectòria empresarial i el Premi d’Honor dels Premis MobiliCat.