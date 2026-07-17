Sabadell guanya teixit empresarial 

Sabadell va tancar el segon trimestre del 2026 amb 5.342 empreses, 60 més que tres mesos abans (+1,14%) i 158 més que fa un any (+3,05%), segons les darreres dades del Consell Intersectorial d'Empresaris, Ciesc.
L'increment registrat durant els darrers tres mesos s'explica principalment per la creació de 40 noves empreses de serveis i 29 de construcció, dos sectors que compensen el retrocés de la indústria, que ha perdut nou establiments en el mateix període. En termes interanuals, els serveis concentren pràcticament tot el creixement, amb 202 empreses més, mentre que la indústria n'ha perdut deu.
Actualment, les empreses del sector serveis representen gairebé vuit de cada deu empreses de la ciutat (78,8%), molt per davant de la construcció (11,5%) i la indústria (9,5%). Dins del sector, el creixement més gran es concentra en les activitats agrupades com a "altres serveis", seguides del comerç, inclosa la venda i reparació de vehicles.
En relació amb la indústria, la reducció trimestral es concentra sobretot en la metal·lúrgia, que perd nou empreses, mentre que la química i el cautxú en perden dues més. Només el grup de l'alimentació, el tèxtil, el paper i les arts gràfiques, així com la resta d'indústries, registren lleugers increments. L'augment del teixit empresarial sabadellenc s'emmarca en una tendència positiva al conjunt del Vallès Occidental. La comarca va tancar el segon trimestre amb 37.757 empreses, és a dir, 481 més que el trimestre anterior (+1,29%) i 608 més que fa un any (+1,64%), consolidant una trajectòria de creixement sostingut.
Com succeeix a Sabadell, el principal impuls prové dels serveis, que han incorporat 332 noves empreses durant el trimestre i acumulen un increment anual de 903 establiments. El creixement es concentra especialment en les activitats de serveis, el comerç i l'hostaleria, mentre que la construcció recupera part del terreny perdut amb 154 empreses més respecte al primer trimestre, tot i continuar per sota dels nivells d'un any enrere. El sector industrial del Vallès pateix un lleuger descens, amb una reducció de sis centres de cotització en el trimestre i 54 en comparació fa un any, principalment als sectors de la metal·lúrgia, la química i el cautxú.