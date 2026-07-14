Impulsa Startup: el programa que t’ajuda a emprendre

Validar el model de negoci, definir una estratègia de creixement, captar finançament o obrir-se camí en un mercat cada vegada més competitiu són alguns dels reptes que afronten les empreses emergents en les primeres etapes del seu desenvolupament. Davant d’aquest escenari, des de la Cambra de Comerç es torna a apostar per Impulsa Startup, el programa d’acceleració que acompanya empreses emergents de base tecnològica perquè puguin consolidar el seu projecte i créixer amb garanties.
La iniciativa, impulsada per la Cambra d’Espanya i cofinançada pel Fons Social Europeu Plus, s’adreça a empreses emergents que ja han validat el seu producte o servei i es troben en una fase de creixement. Durant diversos mesos, els participants segueixen un itinerari que combina mentorització personalitzada, formació, assessorament estratègic i sessions de networking per ajudar-los a afrontar els principals reptes empresarials, amb el suport de Conector.
L’edició d’enguany reuneix deu start-ups amb propostes innovadores en àmbits tan diversos com la salut digital, la intel·ligència artificial, la ciberseguretat, la indústria, la gestió eficient de l’aigua o l’economia circular. Totes elles compartiran un procés d’acceleració que els permetrà reforçar el model de negoci, definir l’estratègia comercial, preparar l’accés a inversors i ampliar la seva xarxa de contactes.
El programa culminarà amb un Demo Day, una jornada en què les empreses emergents presentaran els seus projectes davant d’un jurat especialitzat i de potencials inversors. Els dos millors projectes seran reconeguts amb premis econòmics de 4.800 i 1.600 euros, mentre que l’empresa emergent guanyadora també obtindrà una plaça per participar en el 4YFN 2027, la cita internacional de referència per a l’ecosistema emprenedor que se celebra en el marc del Mobile World Congress.
Els participants
- OASIS.ai: assistents d’Intel·ligència artificial adaptats a cada professió
Els assistents d’intel·ligència artificial han revolucionat la manera de treballar, però sovint es queden curts quan s’han d’aplicar a entorns professionals molt específics. D’aquesta necessitat neix OASIS.ai, una plataforma que desenvolupa assistents d’IA adaptats a diferents sectors perquè cada professional disposi d’una eina ajustada a la seva manera de treballar. “Volíem superar la frustració que generen els assistents generalistes, que mai acaben de cobrir totes les necessitats reals”, explica el cofundador, Carles Sala. La participació a l’Impulsa Startup és una oportunitat per “posar-nos en contacte amb persones que dominen àrees com les vendes, el màrqueting o el finançament, que no tenim per mà”, destaca.
Nabla Education és una empresa emergent ‘edtech’ nascuda de la mà de professors de secundària que van detectar una necessitat molt concreta a les aules: reduir el temps dedicat a crear, adaptar i corregir activitats. “Vam veure una necessitat molt clara dins les aules i l’oportunitat de donar-hi resposta”, explica Gerard Solanes, cofundador del projecte. En poc més d’un any, la solució de Nabla Education ja s’ha implantat en una quarantena de centres educatius. L’empresa emergent valora molt positivament l’oportunitat de participar al programa Impulsa Startup. “És molt important poder fer xarxa, tant amb altres emprenedors com amb mentors i possibles inversors”, destaca Gerard Solanes.
- One 3D: la impressió 3D al servei de les indústries del territori
One 3D és una empresa emergent especialitzada en la fabricació de peces industrials personalitzades mitjançant impressió 3D, especialment components que ja no es fabriquen o dels quals només se’n necessiten poques unitats. “No només imprimim peces, desenvolupem solucions que transformen processos industrials”, resumeixen Guillem Cuevas, cofundador de One 3D. Des de One 3D asseguren que “aquest programa –Impulsa Startup– ens està ajudant d’una manera brutal a assolir el nostre objectiu de crear una empresa”, afirma Cuevas. Les mentories els estan ajudant a estructurar el negoci, formalitzar l’empresa i preparar-la per fer el següent pas en el seu creixement.
- Trokea: una aplicació per donar una segona vida als objectes i fomentar l’economia circular
Intercanviar objectes sense diners pel mig i evitar que acabin a les escombraries. Aquest és l’objectiu de Trokea, una aplicació que connecta persones interessades a reutilitzar allò que ja no necessiten. D’aquesta manera, el projecte, que va néixer com un treball final de grau, aposta per fomentar el consum responsable i l’economia circular. En ple procés per comprovar l’encaix amb el mercat, l’equip participa en el programa. La cofundadora, Laura Soler, assegura que aquesta experiència els està permetent adquirir coneixements que difícilment trobarien fora d’un programa d’acompanyament. “Ara mateix hem de comprovar si Trokea realment funciona al mercat. Estem aprenent cada dia, validant el projecte i fent tots els passos necessaris perquè es pugui consolidar”, explica Laura Soler.
- Hipotecazo: assessorament hipotecari per trobar el finançament més adequat
Trobar una hipoteca pot convertir-se en un procés complex, especialment en operacions amb perfils financers més delicats o amb necessitats específiques. Amb aquest objectiu neix Hipotecazo, una empresa de Sabadell especialitzada en intermediació hipotecària que acompanya famílies de tot l’Estat en la cerca del finançament més adequat. A través d’una plataforma digital de simulació i d’un servei d’assessorament personalitzat, analitza cada cas per trobar l’entitat i les condicions que millor s’ajusten a les necessitats del client. El seu model és a èxit: només cobra honoraris si l’operació acaba formalitzant-se i suposa una millora real per a la família. La participació en el programa ha de permetre a l’empresa continuar consolidant el seu model d
- Pixelando: creativitat i personalització amb peces inspirades en el món Lego
Pixelando transforma fotografies en quadres personalitzats inspirats en l’estètica de les peces Lego i en la filosofia do it yourself. El projecte va néixer fa més de dos anys de la mà de Bogdan Gogotov, apassionat de les manualitats i de la construcció amb blocs. “Sempre m’havia costat trobar un regal original. Un dia vaig veure a TikTok uns quadres fets amb peces de Lego i vaig pensar: per què no crear un producte així?”, explica. Format en programació, va decidir convertir aquella idea en un negoci propi. Des de Pixelando celebren formar part del programa. Un dels principals objectius és definir i consolidar la seva estratègia comercial, especialment la línia B2C, orientada a la venda directa al consumidor final: “Esperem aprofitar al màxim el coneixement dels mentors perquè ens ajudin”.
- AiQUOS: tecnologia intel·ligent per monitorar la qualitat de l’aigua
AiQUOS és una ‘deep-tech’ nascuda com a spin-off del CSIC i la Universitat de Zúric que desenvolupa sondes intel·ligents per monitorar la qualitat de l’aigua en temps real. “La idea era crear una nova generació d’instruments analítics intel·ligents i miniaturitzats, capaços d’autocalibrar-se i prendre decisions de manera autònoma”, explica el fundador, Josep Maria Margarit. El projecte és el resultat de més de deu anys d’investigació. L’empresa emergent afronta el programa com una oportunitat per accelerar la seva entrada al mercat. “Quan fa anys que treballes en una solució, t’hi acabes enamorant, i el que necessitem és que algú ens torni a posar davant del problema real que volem resoldre”, assenyala Margarit. A més del suport dels mentors, l’equip espera aprofitar el programa per generar nous contactes amb clients i inversors i reforçar l’estratègia comercial.
- Careware: descongestionar els serveis d’urgències de clíniques i hospitals
Una visita a urgències i hores d’espera van ser el detonant perquè Paula Rosa i Brain Agyeman es plantegessin fer les coses d’una altra manera. D’aquesta reflexió va néixer Careware, una startup que desenvolupa eines basades en tecnologia per ajudar a descongestionar els serveis d’urgències. El projecte treballa en dues línies: un sistema de triatge intel·ligent perquè hospitals i clíniques puguin prioritzar els pacients abans de ser atesos, i una aplicació SaaS, actualment el seu principal focus, destinada al seguiment de persones amb malalties cròniques. Quan Careware va entrar al programa, l’equip es trobava en un moment d’incertesa sobre com continuar fent créixer el projecte. “Ens va arribar en un moment en què estàvem una mica estancats. Va ser com una llum enmig de la foscor”.
- Cryptix: una plataforma amb IA per combatre els atacs de ‘phishing’
Els correus electrònics continuen sent una de les principals portes d’entrada dels ciberatacs. Per donar resposta a aquesta amenaça va néixer Cryptix, una plataforma SaaS basada en intel·ligència artificial capaç d’identificar i analitzar automàticament intents de ‘phishing’, protegint l’usuari abans que faci clic en un enllaç maliciós. La idea va sorgir mentre el seu fundador, Mateo Luna, estudiava el cicle superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa. “La meva companya Gisela Silva, que és administrativa, m’explicava que cada dia rebien molts correus de procedència dubtosa, i vaig veure que hi havia una necessitat real a la qual podíem donar resposta”, recorda el cofundador Mateo Luna. L’entrada al programa els ha de permetre consolidar el projecte i fer el salt al mercat.
- FreQendo: experiència i dades per avançar en la recerca de l’endometriosi
L’endometriosi continua sent una malaltia poc coneguda i amb un diagnòstic que sovint s’allarga durant anys. Per contribuir a canviar aquesta realitat va néixer freQendo, una plataforma que recull les vivències de les pacients i les transforma en dades útils tant per al seguiment de la malaltia com per impulsar la recerca. “Ara el que m’agradaria és ajudar aquestes dones, impulsar més investigació sobre la malaltia i que elles es puguin conèixer més”, explica la fundadora, Noemí Martín. En aquesta fase de validació, Martín destaca que l’acompanyament rebut en el programa Impulsa Startup és determinant per donar forma al projecte. “Emprendre té això: cadascú va una mica a la seva. Sentir-me acompanyada és molt important”, assegura Noemí Martín.