La Fundació Banc Sabadell lliura els seus Premis a la Investigació Biomèdica i a les Ciències i l'Enginyeria

El president de Banc Sabadell i de la seva Fundació, Josep Oliu, va lliurar els Premis Fundació Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica i a les Ciències i l'Enginyeria al professor de recerca ICREA a la UPF, Marc Güell Cargol, i al professor de recerca a l'ICFO, Pelayo García de Arquer, en un acte celebrat ahir dimarts al Centre Corporatiu de Banc Sabadell a Sant Cugat del Vallès i que va reunir prop de 150 persones, principalment membres de la comunitat científica i empresarial.
La cerimònia va comptar amb les intervencions de Pilar Díaz Romero, delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, així com d'Oscar Martín, president del jurat del Premi de Biomèdica, i Enrique Zuazua, membre del jurat del Premi a les Ciències i l'Enginyeria, qui van destacar el treball de tots dos guardonats i el seu potencial d'impacte social.
Des de la Fundació Banc Sabadell defensen que amb aquests guardons es "referma el compromís amb l'impuls del talent científic i la recerca d'excel·lència, destacant projectes capaços de donar resposta a alguns dels grans desafiaments actuals. "Tots dos guardonats comparteixen un tret diferencial: la seva capacitat per combinar recerca de frontera amb aplicacions reals en la indústria i la societat. Des de la lluita contra el canvi climàtic fins a la revolució de la medicina personalitzada, els seus treballs representen l'exemple del paper transformador de la ciència en el progrés econòmic i social", va explicar el sabadellenc Josep Oliu, president de Banc Sabadell i de la seva Fundació.
El XXI Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica va ser concedit a Marc Güell Cargol per les seves contribucions pioneres en biologia sintètica i en el desenvolupament de noves tecnologies d'enginyeria genètica. El jurat va destacar que aquesta investigació permet "desenvolupar tecnologies transformadores d'edició genètica, teràpies basades en el microbioma i noves fonts segures d'òrgans per a trasplantament amb gran potencial d'impacte en la salut humana".
El X Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i l'Enginyeria va ser per a Pelayo García de Arquer per les seves contribucions científiques al desenvolupament de nanomaterials i punts quàntics per a optoelectrònica, així com al desenvolupament de tècniques d'electroquímica. El jurat va destacar el seu "extraordinari impacte en la comunitat científica internacional i les seves aportacions en l'àmbit de la transferència tecnològica en àrees tan crítiques i socialment rellevants com la descarbonització" destacant la seva "visió, lideratge i capacitat per crear i dinamitzar equips multidisciplinaris".