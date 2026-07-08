El Cafè Aventura obre inscripcions als premis a millor empresa i idea de negoci, valorats en més de 9.000€

Sabadell celebrarà una nova edició, la catorzena, del Cafè Aventura. L'esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament, té com a objectiu donar suport a projectes empresarials i a persones emprenedores amb iniciatives innovadores i amb un alt potencial de creixement, especialment si compten amb base tecnològica.
El fòrum s’adreça tant a iniciatives empresarials a punt de néixer com a empreses ja constituïdes amb menys de tres anys de trajectòria. En total, es posen en joc premis valorats en més de 9.000 €, repartits entre les diferents categories. Els premis es classifiquen en dues categories. La categoria “Millor empresa” està adreçada a empreses amb una trajectòria empresarial igual o inferior a 3 anys en el moment de presentar la sol·licitud i la categoria “Millor projecte empresarial” és per a persones emprenedores o estudiants amb una idea de negoci innovadora, creativa i amb potencial d’execució.
Dins de la categoria “Millor empresa” s'estableixen dos premis. Per a la primera empresa classificada, la dotació econòmica és de 4.000 €, l'accés a un programa de mentoring d'un any de durada i l'entrada a un espai de coworking durant mig any. Per a la segona empresa, la dotació econòmica és de 2.500 € i també l'accés a un programa de mentoring d'un any de durada. D'altra banda, per a la categoria “Millor projecte empresarial”, hi ha un únic premi de 2.500 €, 10 hores d'assessoria valorades en 900€ i l'accés a un espai d'incubació.
El període d’inscripció està obert fins al 2 d’octubre de 2026. D’entre totes les candidatures rebudes, es seleccionaran 15 projectes o empreses que tindran l’oportunitat de presentar-se durant l’acte central, el pròxim 26 de novembre de 2026.
Més de 100.000 euros
En les tretze edicions anteriors del Cafè Aventura, s’han inscrit 408 projectes, dels quals 176 han participat activament en el fòrum, amb una assistència global de 780 persones. Des dels inicis, s’han atorgat premis per valor de 101.000 €, consolidant aquest esdeveniment com un referent per a l’emprenedoria local.