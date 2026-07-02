Neix Valltech per unir la indústria i la tecnologia del Vallès

El Vallès vol fer un pas endavant per consolidar-se com un dels principals motors tecnològics i industrials del país. Amb aquest objectiu ha nascut Valltech, una nova plataforma impulsada pel Centre Metal·lúrgic i la Xarxa Onion que vol connectar empreses, emprenedors, universitats, centres de recerca i administracions per convertir les dues comarques vallesanes en un pol de referència al sud d'Europa.
La iniciativa, presentada aquest dijous a l’Auditori del Centre Metal·lúrgic i davant d’una seixantena de persones, estarà presidida per l'empresària vallesana Meritxell Bautista i neix després de gairebé un any de treball entre les dues entitats impulsores. L'objectiu és omplir un buit que, segons el Centre Metal·lúrgic i Xarxa Onion, existia al territori: disposar d'un espai capaç d'aglutinar un ecosistema que ja és potent, però que fins ara treballava de manera dispersa.
"La indústria necessita incorporar aquestes tecnologies i les empreses tecnològiques necessiten espais per conèixer-se i col·laborar", ha defensat la directora general del Centre Metal·lúrgic, Montse Vilanova. En aquesta línia, Vilanova ha defensat que el Vallès reuneix totes les condicions perquè el projecte prosperés. "Tenim universitats, centres tecnològics, un teixit industrial molt potent i més de 2.000 empreses tecnològiques només al Vallès". Així mateix, ha recordat que les dues comarques generen prop del 17% del PIB català, fet que converteix el territori en "un terreny de joc ideal" per impulsar aquesta iniciativa.
Per la seva part, el president de la Xarxa Onion, l’economista Arnau Bonada, ha assegurat que Valltech respon a una "necessitat real" que feia temps que compartien moltes empreses. "No acabàvem de trobar el mecanisme adequat i ara l'hem trobat", ha celebrat.
Bonada ha explicat que el projecte neix per donar resposta a un doble repte. D'una banda, les empreses tecnològiques del Vallès no disposaven d'una entitat que les representés de manera específica. De l'altra, moltes d'aquestes companyies treballen sense conèixer-se entre elles. "Tenim empreses de Sabadell, Terrassa o Granollers que són a tocar i poden fer coses juntes, però sovint ni tan sols es coneixen", ha assegurat.
La nova entitat començarà a desplegar les primeres activitats després de l'estiu i ja ha obert un manifest d'adhesió perquè empreses, institucions i organitzacions dels dos Vallesos s'hi puguin incorporar. "No volem ser només una associació; volem crear espais on passin coses", ha defensat l’economista sabadellenc.
En paraules de la presidenta Meritxell Bautista, que ha definit Valltech com "un punt de trobada" per a tot el talent empresarial del territori, ha reiterat la necessitat d’unir “empreses, universitats, centres tecnològics i administracions amb una gran capacitat d'innovació, però que massa sovint treballen de manera separada”. La presidenta també ha volgut posar en valor que sigui una dona qui lideri la nova plataforma. "És donar visibilitat al talent, la capacitat i la visió de moltes dones que també poden liderar grans projectes tecnològics", ha destacat.
Bautista ha insistit que Valltech neix amb una clara vocació integradora. "No volem ser excloents. Quan algú pensi en un hub que concentri empreses, talent i projecció del Vallès, volem que pensi en Valltech".
En representació de la Generalitat, la directora general d'Empreses i Treball, Lídia Frías, ha afirmat que el projecte arriba en un moment clau, marcat per la digitalització, la intel·ligència artificial i la transició verda. "Podeu esperar que les coses passin o ser-ne protagonistes. El Vallès ha decidit ser protagonista".