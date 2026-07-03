Sabadell registra la xifra d'atur més baixa en un mes de juny des de 2008

Les dades d'atur corresponents al mes de juny, publicades aquest divendres, situen en 10.291 el nombre de persones inscrites com a demandants d'ocupació en situació d'atur a Sabadell.
Aquesta xifra representa un descens de 32 persones respecte al mes de maig, equivalent a una reducció del 0,3%, i suposa la xifra més baixa en un mes de juny des de l'any 2008. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, la ciutat registra una disminució del 2,3% de l'atur, amb 242 persones menys en situació d'atur que fa un any.
Pel que fa a l'evolució mensual, Sabadell presenta un descens del 0,3%, mentre que al Vallès Occidental la reducció és del 0,4%, a la província de Barcelona i a Catalunya és del 0,1% i al conjunt d'Espanya arriba a l'1,2%.
En termes interanuals, la reducció de l'atur a Sabadell és del 2,3%, el mateix percentatge que registra la província de Barcelona. Al Vallès Occidental la disminució és del 3,4%, a Catalunya del 2,5% i al conjunt d'Espanya del 4,7%.