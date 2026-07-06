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Banc Sabadell llança la IX edició de BStartup Health i presenta les seves últimes inversions en salut

Diners

La convocatòria s'adreça a startups del sector salut en fases 'pre-seed' i 'seed'

Publicat el 06 de juliol de 2026 a les 12:48

BStartup, el servei financer de Banc Sabadell, especialitzat en empreses innovadors, tecnològiques i digitals, ha llançat la IX edició BStartup Health, el seu programa d'inversió adreçat a startups de l'àmbit de la salut. La iniciativa, que ja suma més de 21 inversions en el sector salut, busca identificar els millors projectes en fases pre-seed i seed, amb l'objectiu d'impulsar la validació de la tecnologia, la recerca i el model de negoci, i facilitar-ne l'evolució cap a etapes posteriors de desenvolupament. 

La convocatòria s'adreça a empreses d'arreu de l'Estat amb visió internacional i de creixement, amb una proposta de valor diferencial i que desenvolupin solucions innovadores en àmbits  de la salut com ara medical devices, diagnòstic, teràpies, fàrmacs o e-Health. Així mateix,  el projecte ha de trobar-se en fase pre-seed, seed o early-stage i tenir l’objectiu d’assolir  un nivell òptim de maduresa i garanties per a futures rondes d’inversió amb capital risc  especialitzat.  "Amb la novena edició de BStartup Health reforcem el nostre compromís  amb emprenedors i investigadors que estan desenvolupant solucions disruptives en  aquest camp i contribuïm al fet que projectes amb un gran potencial innovador puguin  avançar en el seu desenvolupament, atraure noves rondes d’inversió per arribar al mercat  i generar un impacte real en la vida de les persones", apunta la directora de BStartup, Yolanda Pérez.

El termini d’inscripció romandrà obert fins al 19 de juliol a través del web de BStartup i,  seguint l’estructura de les edicions anteriors, se seleccionaran un mínim de tres projectes.  Cadascu d’ells rebrà una inversió de fins a 200.000 euros a canvi d’un petit percentatge  del capital. Aquesta inversió es destinarà a impulsar la valorització dels projectes, donant  suport a fites com estudis de patentabilitat, proves de concepte, desenvolupament de  prototips o definició del pla de negoci, amb l’objectiu d’assolir un nivell de maduresa que  faciliti l’accés a futures rondes de finançament amb capital risc especialitzat. 

Els 20 millors projectes tindran l’oportunitat de presentar els seus projectes  presencialment i rebre el feedback d’analistes de fons d’inversió en salut com Asabys  Partners, CG Health Ventures, Clave Capital, Columbus Partners, CRB Health Tech,  Inveready, Invivo Partners, Montana Children’s Health, Ship2B i Ysios Capital. Així mateix,  els vuit finalistes participaran en un Demo Day exclusiu que inclourà sessions de  networking amb la participació dels fons col·laboradors. 

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