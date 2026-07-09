Tres empreses del Vallès Occidental, entre les més innovadores de Catalunya

El Vallès Occidental manté el lideratge entre els principals pols d’innovació de Catalunya. Tres empreses de la comarca —Fluidra, GasN2 i Nanoligent, spin-off de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)— han estat escollides entre les deu empreses més disruptives de Catalunya del 2026. El reconeixement es va lliurar dimecres passat durant l’Exponential Day, la jornada anual organitzada per Acció, l’agència per al creixement de les empreses del Departament d’Empresa i Treball, dedicada a la innovació empresarial.
Les tres companyies van rebre el distintiu Catalonia Exponential Leaders, que identifica aquelles empreses capaces de transformar els seus sectors a partir de la innovació disruptiva. El jurat n’ha valorat aspectes com l’impacte positiu en la societat, la proposta de valor diferencial, el potencial de creixement i la incorporació de tecnologies com la intel·ligència artificial, el big data o la biotecnologia avançada.
En el cas de Fluidra, el projecte reconegut és “Piscina Positiva”, una plataforma que converteix les piscines en ecosistemes intel·ligents per optimitzar el consum d’aigua, energia i productes químics. GasN2 ha estat distingida per les seves bombes de calor d’alta temperatura destinades a descarbonitzar processos industrials, mentre que Nanoligent desenvolupa noves teràpies dirigides contra tumors agressius i metastàtics a partir d’una plataforma biotecnològica pròpia. Durant la jornada, Acció també va posar el focus en l’avenç de la intel·ligència artificial dins del teixit empresarial català.
El secretari d’Empresa i Competitivitat i conseller delegat d’Acció, Jaume Baró, va assegurar que les empreses afronten “un repte fonamental”: “travessar el portal del canvi i aprofitar el potencial de les dades i la intel·ligència artificial per transformar els seus models de negoci”. També va defensar que “a Catalunya, la IA és ja una realitat empresarial i econòmica molt sòlida”, gràcies a un ecosistema cada vegada més consolidat. Segons les dades presentades durant l’acte, l’adopció de la intel·ligència artificial continua accelerant-se entre les empreses catalanes.
A més de les tres empreses vallesanes, enguany també han estat distingides Arq Quantum Technologies, Evidenze Health, Fetalife Technologies, Ignion, Novameat Tech, PLANeT Biotech i WIVI Vision, que completen el grup de les deu empreses considerades referents de la innovació disruptiva a Catalunya.