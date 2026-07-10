Qida capta 15 milions d’euros de l’ICO

La companyia sabadellenca Qida, líder en serveis i productes per a la qualitat de vida a casa en el segment sènior, ha captat una inversió de 15 milions d’euros d’Axis, la societat de capital risc del Grup ICO, a través del fons Fond-ICO Crecimiento. L’operació reforça el pla de creixement de la companyia i se suma a la ronda de finançament de 37 milions d’euros tancada la tardor passada, liderada pel fons francès Quadrille Capital.
L’entrada d’Axis permetrà a Qida reforçar la seva capacitat financera per continuar consolidant-se en un mercat en plena transformació. Els recursos es destinaran principalment a adquirir operadors locals i regionals, ampliar la presència territorial, continuar desenvolupant tecnologia pròpia, impulsar noves línies de negoci i preparar la internacionalització de la companyia, prevista a partir del 2028.
El fundador i conseller delegat de Qida, el sabadellenc Oriol Fuertes, considera que l’entrada del Grup ICO “suposa un pas molt rellevant en el nostre full de ruta per transformar el model de cures a Espanya”. Segons explica, el suport institucional permetrà accelerar “un model que combina tecnologia, prevenció, atenció domiciliària de qualitat i impacte”, amb l’objectiu de contribuir a la sostenibilitat del sistema sanitari i social davant del repte de l’envelliment de la població.
Per la seva banda, el director general d’Axis, Guillermo Jiménez, destaca que “la inversió en Qida reflecteix el compromís d’Axis i del Grup ICO amb projectes que aporten solucions estructurals a reptes socials de primer ordre com l’envelliment de la població i la sostenibilitat del sistema de cures”. Jiménez afegeix que la companyia “ha demostrat una capacitat diferencial per combinar impacte social, innovació tecnològica i un model de creixement escalable”.
Actualment, la companyia compta amb una xarxa de més de 2.100 professionals, entre els quals més de 1.800 cuidadors, i ha acompanyat més de 30.000 famílies des de la seva creació. A més, presta el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) públic en més d’un centenar de municipis de l’Estat.