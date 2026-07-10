Acord a dues bandes per aplacar el soroll de les terrasses a Sabadell: cinc mesures per a reduir les queixes

Menys soroll a les terrasses de bars i restaurants, menys queixes i més convivència. Aquest és el propòsit de l'acord que aquest divendres han rubricat el síndic, Josep Escartín, i el president del Gremi, Jordi Roca, amb un conjunt de compromisos i mesures per aplacar els sorolls. El pacte incorpora cinc mesures que busquen facilitar la convivència entre el dret al descans i l'oci, un acord que els professionals del sector volen aplicar de forma voluntària. "Volem ser àgils, intentar resoldre qualsevol incidència i obrir un canal de comunicació directe on es puguin fer arribar incidències vinculades als sorolls i mirar de solucionar-les", destaca Jordi Roca. Els establiments associats estendran la mà als veïns per a recollir queixes per possibles sorolls dels locals i traslladar-ho als establiments agremiats. L'acord arriba després que la Sindicatura obrís una actuació d'ofici arran de les reclamacions rebudes per sorolls vinculats a l'oci nocturn, amb 17 recomanacions a l'Ajuntament de Sabadell.
"El soroll zero mai existirà, el que hem d'intentar és reduir-ho", exposa Escartín. Roca hi coincideix, i exposa que hi ha sorolls irremediables com el de gent parlant a terrasses: "Una ciutat viva té sorolls, el que busquem és minimitzar-los", expressa. El president del Gremi defensa que bars i restaurants volen fer-ho bé i que, en molts casos, "els problemes no són amb les terrasses, sinó el que passa quan tanquen els establiments".
Les claus del pacte
Entre les mesures destaca la creació d'un canal de comunicació directe perquè els veïns puguin informar de manera àgil d'incidències relacionades amb una terrassa o un bar. “L'objectiu és que els conflictes es resolguin ràpidament, abans que acabin cronificant-se”, assegura Escartín. El correu, ja obert a la ciutadania –bonveinatge@gremihostaleriasabadell.com—, recollirà queixes concretes de locals de Sabadell vinculats exclusivament al soroll. "No pretenem que sigui un abocador de queixes, sinó incidències concretes vinculades als sorolls de certs locals on puguem intervenir parlant amb la propietat", assenyala Roca. Una prova pilot que busca centralitzar aquestes queixes per actuar de forma àgil.
El Gremi també es compromet a instal·lar rètols visibles amb la informació dels permisos de les terrasses, sensibilitzar la clientela perquè respecti el descans dels residents, formar el personal dels establiments en la prevenció de molèsties acústiques i evitar abocar vidre als contenidors entre les vuit del vespre i les deu del matí.
Ara, uns 300 locals de Sabadell formen part del Gremi del total de 922 negocis destinats a la gastronomia. Un de cada tres establiments (32,5%) formen part del Gremi. "Hi ha molts establiments nouvinguts que no s'hi han volgut vincular, tot i que ser agremiat és molt econòmic i busca que hi remem tots junts", assegura Roca. Els casos que arribin d'establiments que no formen part de l'entitat, es derivaran a la sindicatura o a l'Ajuntament.
L'acord incorpora, a més, un mecanisme de seguiment. Cada any, la Sindicatura i el Gremi faran una avaluació conjunta de les incidències registrades i de l'eficàcia de les mesures per decidir si cal introduir-hi millores. Escartín defensa que el pacte evidencia que "el dret al descans i el dret a l'oci no són incompatibles" i sosté que és possible trobar un equilibri "amb voluntat, responsabilitat i implicació". Segons el síndic, la seva recomanació mai no ha buscat limitar l'activitat dels bars, sinó "garantir el dret a viure bé a la ciutat".
Per la seva banda, Jordi Roca considera que formar part del Gremi implica també “assumir un compromís amb la convivència”. El president de l'entitat admet que es poden produir molèsties puntuals, però confia que el nou canal de comunicació permeti detectar-les i solucionar-les. "Tots som usuaris de les terrasses, però també hem de recordar que al costat hi viu gent que necessita descansar", assenyala.