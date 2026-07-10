La sinistralitat a les carreteres es manté estable, però creixen les morts de motoristes

La sinistralitat mortal a les carreteres catalanes s'ha mantingut pràcticament estable durant el primer semestre de l'any, respecte al 2025, tot i que amb un canvi de tendència preocupant: els motoristes s'han convertit en el col·lectiu amb més víctimes mortals. Segons el balanç provisional del Servei Català de Trànsit (SCT), entre l'1 de gener i el 30 de juny han mort 69 persones en 66 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya, una víctima menys que en el mateix període de l'any passat. A la demarcació de Barcelona, on s'inclou el Vallès Occidental, s'han registrat 29 víctimes mortals, un 14,7% menys que durant el primer semestre del 2025. Tot i aquesta reducció, és també la demarcació que concentra més morts entre els usuaris de motocicleta: 18 dels 29 motoristes que han perdut la vida aquest any circulaven per carreteres barcelonines.
L'SCT posa el focus en aquest col·lectiu després que les víctimes mortals en motocicleta hagin augmentat en sis casos respecte a l'any passat. A més, gairebé la meitat dels accidents mortals de motoristes s'han produït sense la implicació d'altres vehicles i el perfil majoritari correspon a homes de més de 45 anys. Una de les vies més afectades és l'AP-7, que travessa el nostra comarca, on s'han registrat 10 víctimes mortals aquest primer semestre. D'aquestes, sis corresponen a accidents amb motocicletes.
Un repunt abans de l'estiu
Malgrat que el balanç global es manté lleugerament per sota del de l'any passat, Trànsit alerta del fort increment registrat en les darreres setmanes. Només al juny han mort 17 persones, més del doble que en el mateix mes del 2025. Entre maig i juny s'han concentrat 36 de les 69 víctimes mortals de tot l'any, més de la meitat del total. Aquest repunt arriba just abans del període de més mobilitat a les carreteres i ha portat l'organisme a insistir en la necessitat d'extremar la prudència al volant, especialment davant factors de risc com les distraccions, la velocitat inadequada o el consum d'alcohol i drogues.
Els usuaris vulnerables continuen representant la major part de la sinistralitat mortal. Entre gener i juny han mort 29 motoristes, nou vianants i quatre ciclistes, que sumen 42 víctimes, el 60% del total. Pel que fa als tipus d'accident, les sortides de via continuen sent les més habituals, seguides dels xocs frontals. A més de les víctimes mortals, aquest primer semestre s'han registrat 352 persones ferides greus, una xifra un 12,4% inferior a la del mateix període de l'any passat.