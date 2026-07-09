Barberà impulsa una taula multisectorial per reforçar la formació professional

Barberà del Vallès ha posat en marxa una Taula de la Formació Professional amb la voluntat de reforçar l'oferta formativa del municipi i avançar en la creació d'un Centre Integral de Formació Professional (CIFP) especialitzat en els àmbits de la química i la salut, dos dels sectors amb més pes econòmic tant a la ciutat com al conjunt del Vallès. "Volem consolidar un model local amb una voluntat compartida. Sempre hem apostat molt fort per l'educació postobligatòria i aquest projecte n'és el clar exemple", ha explicat Xavier Garcés, alcalde de Barberà del Vallès, durant la roda de premsa de presentació. El nou òrgan, constituït en el marc del Consell Econòmic i Social de Barberà, actuarà com un espai de treball estable entre administració, centres educatius, empreses i agents socials."Hem decidit preparar-nos per aquest repte i treballar col·lectivament", ha agregat Garcés.
La seva funció serà analitzar les necessitats del mercat laboral, fer seguiment de l'oferta de formació professional i detectar les competències que demandaran les empreses en els pròxims anys. La finalitat és que aquesta coordinació permeti crear un centre de referència per al Vallès, capaç de formar professionals qualificats en dos sectors estratègics, retenir talent i millorar la inserció laboral. "Quan parlem d'FP no només parlem d'educació, també parlem de joventut i empreses. Per això hem volgut situar la Formació Professional com a una autèntica política estratègica de ciutat", ha apuntat el batlle.
Les empreses, protagonistes del nou model
Una de les principals novetats és el paper que assumiran les empreses dins d'aquest espai de governança. Segons defensa el consistori, són els mateixos agents econòmics els que detecten abans que ningú els canvis tecnològics, les noves professions i els perfils professionals que es necessitaran en el futur. Per aquest motiu, tindran un paper actiu en la definició de l'oferta formativa. La Taula compta amb representants de l'Institut La Romànica, XTART Galeno Salut, l'Escola de Restauració, l'Escola de Noves Oportunitats, el CFA Barberà, Ítem Formación, la Fundació Barberà Promoció i l'Associació Empresarial del Polígon Santa Maria (ASEMPIAB) i representen tant el món educatiu com el teixit empresarial del municipi. "L'FP dual constitueix un element clau per elaborar una oferta formativa", ha indicat Martí Puig, representant d'ASEMPIAB.
El regidor d'Educació, Daniel González, ha volgut destacar la feina que fan les entitats perquè la formació sigui "una eina real d'inclusió, autonomia i futur". A part, ha destacat la "fortalesa" del municipi en l'àmbit de l'educació empresarial i ha fet referència a la capacitat de "cooperar" per construir "un ecosistema educatiu" on cada institució aporta el seu granet de sorra. Per la seva banda, Esther González, cap d'estudis de l'Institut La Romànica, i Pilar Martínez, directora del XTART Galeno Salut, han defensat la necessitat d'enfortir la relació entre els centres educatius i les empreses per facilitar la inserció laboral i adaptar millor la formació a les necessitats del mercat.
Adaptar la formació al mercat laboral
La iniciativa arriba en un moment de transformació del model de formació professional a escala estatal, que aposta per una oferta més flexible, adaptada a les necessitats de cada territori i amb una participació més directa de les empreses en la formació dels estudiants. En aquest context, Barberà aspira a consolidar-se com un dels principals pols industrials del Vallès també en l'àmbit de la formació professional, vinculant de manera més estreta els centres educatius amb les necessitats reals del teixit productiu. "Comptem amb més de 1.300 empreses i més de 18.000 llocs de feina a la nostra ciutat", ha recordat el regidor de Desenvolupament Econòmic i Social, Pere Pubill. La futura creació del Centre Integral de Formació Professional, doncs, es planteja com la peça clau d'aquesta estratègia, amb la voluntat de convertir Barberà en un referent en la formació de perfils especialitzats en química i salut i donar resposta a la demanda creixent de professionals qualificats de les empreses del Vallès.