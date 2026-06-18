"Som alumnes, no pollastres al forn": les famílies alcen la veu a Barberà per les temperatures a les aules

La comunitat educativa de Barberà s'ha mobilitzat en les últimes setmanes per expressar el seu neguit per les altes temperatures registrades en algunes aules. El malestar es va traslladar dimecres a la tarda a les portes de l'Ajuntament, aprofitant la celebració del ple de juny. Més d'un centenar de persones es van reunir al consistori per reclamar que s'abordin solucions efectives per rebaixar el mercuri, amb proclames contundents: "Som alumnes, no pollastres al forn" o "a classe venim a aprendre, no a fer la sauna", es podia llegir en algunes de les pancartes.
Veus de l'organització fan una valoració positiva del poder de convocatòria, després de la tasca feta en els últims dies. "Aconseguir que vinguin unes 200 persones és positiu. No és fàcil impulsar una trobada així i la resposta ha estat bona. La participació és rellevant, sobretot tenint en compte d'on veníem l'any passat, amb molta menys gent", apunta una de les portaveus de la comissió climàtica de l'AFA de l'Escola Marta Mata, un dels centres on s'ha liderat la reivindicació. A més, el fet que hagi estat transversal, involucrant altres escoles de la ciutat, encoratja el col·lectiu. Amb tot, assegura, encara hi ha moltes famílies que no han recollit el guant. "La sensació és que no veuen la magnitud ni són conscients de la gravetat del problema".
Des de l'associació de famílies s'han adherit a la campanya catalana 'Aules que Cremen' per reforçar la seva posició. Aquesta setmana, exemplifiquen, s'han superat els 31 graus al menjador del Marta Mata. "Potser registrar-nos a la iniciativa i promoure aquestes accions serà important per conscienciar. Penses que el nen estarà bé a l'escola i no saps les condicions en les quals està", avisa. La representant es mostra decebuda per no haver tingut contacte amb cap autoritat de l'Ajuntament durant la protesta, malgrat el soroll de la Batucada Arrítmia i la lectura d'un manifest abans del ple, a l'exterior. Des del consistori, han reiterat des de fa mesos la intenció d'adjudicar els contractes per instal·lar aires condicionats i millorar la climatització a tots els equipaments educatius. Actualment, amb pingüins. Un fet que les famílies consideren insuficient.
Amb el final de curs, s'obre un període de reflexió al voltant dels següents moviments. La intenció és continuar alçant la veu fins que les actuacions millorin la situació a les aules. "Continuarem fent pressió", tanquen.