ARA A PORTADA

FOTOS | Una intensa fumera en un garatge de Barberà del Vallès activa un ampli dispositiu dels Bombers

Barberà del Vallès

Es desconeixen les causes de l'incident, que no ha deixat ferits

  • Intervenció dels Bombers de la Generaliltat a l'interior d'un pàrquing de Barberà del Vallès -
Publicat el 17 de juliol de 2026 a les 12:46

Els Bombers de la Generalitat han intervingut aquest matí en un garatge de Barberà del Vallès, d'on sortia una intensa fumerada. Els veïns han alertat el servei d'emergències a les 11:53 h, que ha enviat sis dotacions al punt dels fetsal carrer del Pintor Sorolla. Segons fonts del cos, sortia molt fum de l'aparcament d'un edifici de dues plantes i s'ha registrat una elevada temperatura de l'interior. Els efectius hi han entrat per intervenir en el succés i no han trobat cap flama que cremés cap vehicle. Segons les mateixes veus, el fum sortiria de dins d'algun dels vehicles per causes que encara no s'han pogut determinar.

Ara, les diverses unitats desplaçades fins a la zona estan revisant l'espai per assegurar que el problema no ocasioni més danys. En l'incident no consten ferits, però s'han activat algunes unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques i de la Policia Municipal de Barberà del Vallès. 

Fotos de David Chao

  • Intervenció dels Bombers de la Generaliltat a l`interior d`un pàrquing de Barberà del Vallès
  • Intervenció dels Bombers de la Generaliltat a l`interior d`un pàrquing de Barberà del Vallès
  • Intervenció dels Bombers de la Generaliltat a l`interior d`un pàrquing de Barberà del Vallès
  • Intervenció dels Bombers de la Generaliltat a l`interior d`un pàrquing de Barberà del Vallès
  • Intervenció dels Bombers de la Generaliltat a l`interior d`un pàrquing de Barberà del Vallès
  • Intervenció dels Bombers de la Generaliltat a l`interior d`un pàrquing de Barberà del Vallès
  • Intervenció dels Bombers de la Generaliltat a l`interior d`un pàrquing de Barberà del Vallès
  • Intervenció dels Bombers de la Generaliltat a l`interior d`un pàrquing de Barberà del Vallès
  • Intervenció dels Bombers de la Generaliltat a l`interior d`un pàrquing de Barberà del Vallès
Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades