VÍDEO | Un incendi en una zona d'horts de Barberà genera una densa columna de fum

Un incendi en una zona d'horts de Barberà del Vallès ha generat una columna de fum visible des de diversos punts de Sabadell i altres punts de la comarca. Segons informen els Bombers de la Generalitat de Catalunya, les flames s'han generat a una banda de la carretera B-140 a una zona pròxima a una barraca habitada. Afortunadament, però, en el moment de l'incident no hi havia ningú. El cos d'emergències ha enviat cinc dotacions per treballar a la zona i han demanat el confinament de l'Institut Les Termes. El succés ha tingut lloc al voltant de les nou del matí i no hi ha hagut ferits. \r\n\r\n\r\n