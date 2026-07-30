L'oposició escenifica el seu malestar amb un ple contra la gestió del Govern de Barberà

L'Ajuntament de Barberà va acollir dimecres al migdia un ple extraordinari i urgent que va finalitzar amb el rebuig a la moció de reprovació presentada contra l’alcalde, Xavier Garcés, i el seu equip de govern –format pel PSC i ERC–. La iniciativa de Tot per Barberà va ser denegada pels vots en contra dels grups que formen l'executiu. A més de la formació que va subscriure la proposta, van votar a favor el Partit Popular (PP), l'extrema dreta i el regidor no adscrit Francisco Blanco. EAB-CUP, En Comú Podem i la Plataforma Ciutadana per Barberà (P.C.P.B.) es van abstenir –set a favor, nou en contra i quatre abstencions–. La sessió va escenificar el malestar de l'oposició, que va qüestionar aspectes com l'estat dels carrers o projectes més ambiciosos que, de moment, no han prosperat.
La portaveu Sílvia Fuster (Tot per Barberà) criticava una percepció "d'abandonament”, visible en uns pressupostos de la Generalitat que, segons la regidora, evidencien la "falta d'empenta del govern local". L'exalcaldessa va assenyalar problemes que s'arrosseguen des de fa anys, com les millores en escoles i altres equipaments, o l'impuls d'una residència pública que ha quedat com una "promesa incomplerta". “Barberà no es pot permetre continuar perdent oportunitats”, va dir, exigint responsabilitats polítiques. La resta de grups van afegir nous ingredients al debat, lamentant "l'estancament" en diferents actuacions encallades i una sensació de "paràlisi i decadència" en les institucions. Els partits que es van abstenir van optar per un to més tranquil, posant en dubte la conveniència d'una moció que es veu com un gest estètic sense impacte directe en la gestió. Així, el regidor d'En Comú Podem David Clarà va remarcar que cal un debat, però discutia el format. “Una reprovació simplifica una realitat molt més complexa”. Per la seva banda, Susana Meca, de la Plataforma Ciutadana per Barberà (PCPB), també va mostrar la preocupació per problemes d'incivisme o altres reptes inacabats, però considera que l'eina aplicada no és eficient per resoldre res.
Garcés va defensar la seva gestió i va lamentar la decisió de demanar un ple extraordinari que va titllar de “pur teatre polític”. L'alcalde va recordar que l'executiu local ha aconseguit avenços, amb "un govern fort" que treballa en coordinació amb la resta d'administracions. “La realitat sempre s'acaba imposant”, deia. Els regidors del govern municipal fan autocrítica, admetent que calen millores, però descarten que el moviment polític de caràcter extraordinari sigui el millor instrument. En aquest sentit, Pere Pubill, membre d'ERC al govern, va destacar la "falta de propostes" de l'oposició durant el mandat i reconeixia que es treballa per respondre a les preocupacions de la ciutadania. “Ningú negarà que a Barberà hi ha problemes. Però afirmen que el govern ha deixat de defensar Barberà. I això és una acusació molt greu”. La proximitat de les eleccions municipals del 2027 escalfen la temperatura al ple.