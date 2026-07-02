La Banda del Coche Rojo, Raquel Lúa o Michael Jackson a la Festa Major de Barberà

Del 3 al 6 de juliol, Barberà torna a omplir carrers, places i equipaments d'activitats per celebrar una nova edició de la Festa Major. Música, cultura popular, espectacles familiars, activitats esportives i espais de trobada configuraran una programació pensada per gaudir-la en comunitat i per a totes les edats. Divendres arriba un dels moments més esperats amb el pregó, que enguany anirà a càrrec del Grup d'Esplai El Piolet. Tot seguit, la plaça de la Vila tornarà a convertir-se en un gran espai de participació col·lectiva amb el Barberapitec, el ball folk propi de la ciutat que convida la ciutadania a sumar-se a la celebració abans de la tronada que marcarà l'inici oficial de la festivitat.
La música serà un dels grans eixos de la programació. Els escenaris de la ciutat acolliran propostes per a tots els gustos, amb actuacions destacades com el tribut a Michael Jackson de Michael Legend, els concerts de La Banda del Coche Rojo, The Tutsies, Raquel Lúa o Thalaht, a més de les nombroses actuacions programades als espais d'entitats i a l'Espai Jove de Festa Major. La cultura popular també tindrà un protagonisme destacat amb el Seguici de Festa Major, el Correfoc, la Diada Castellera i la 33a Trobada de Gegants, que tornaran a portar als carrers algunes de les manifestacions més arrelades de la tradició festiva catalana.
Un altre dels punts neuràlgics serà l'Espai Familiar del Parc del Bosc de Can Gorgs, que durant tot el cap de setmana oferirà jocs, tallers, espectacles i activitats pensades perquè infants i famílies puguin gaudir de la festa en un entorn lúdic i participatiu. Precisament, en aquest espai es podrà gaudir d'una de les novetats d'enguany, el trenet de la Festa Major. Aquest servei gratuït connectarà el Parc de Can Serra amb el Parc del Bosc de Can Gorgs dissabte i diumenge, facilitant els desplaçaments i oferint una manera diferent i divertida d'arribar a l'espai familiar.
La Festa Major es completarà amb les atraccions de fira, el mercat artesanal, les activitats esportives, els espectacles de carrer, les propostes organitzades per les entitats de la ciutat i el tradicional piromusical de cloenda, que posarà el punt final a quatre dies de celebració compartida.