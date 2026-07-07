Les noves marques de traçat de la B-124 convencen el 65% dels motoristes: "Valorarem estendre-les a més punts calents"

Un 65% dels motoristes segueix les marques de traçat en revolts perillosos de la carretera B-124 –que uneix Sabadell amb Calders (Moianès)– que el Servei Català de Trànsit (SCT) va posar l’any passat per reduir la sinistralitat de la via. La prova pilot, que també s’ha realitzat a la Collada de Toses, es basa en els bons resultats de les mateixes marques a Àustria. Martin Winkelbauer, membre de l’organisme Austrian Road Safety Board, va dissenyar aquest sistema per implementar a les carreteres del seu país i, arran dels bons resultats, el SCT ho ha implementat per a algunes vies catalanes. Les noves eines són adhesius grans amb forma d’el·lipsi que indiquen la traçada a fer de la forma més segura per evitar que el motorista pateixi un accident per no haver agafat correctament el revolt. “Vam escollir quatre punts amb molta sinistralitat. Els motoristes tenen pànic de trepitjar les línies blanques conduint i aquestes marques els obliguen a seguir la traçada ideal”, exposa Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
Després d’analitzar la via durant 25 dies, fonts de Trànsit assenyalen que “hem detectat 363 motos a la B-124 i un 65% –236 vehicles– respecten la senyalització de traçada”. Lamiel assegura que “és un grau de compliment força interessant que ens va semblar positiu”, però encara no han pogut determinar si hi ha hagut una vinculació directa amb la reducció de la sinistralitat a la zona perquè “cal analitzar la carretera durant més temps”. Per valorar l’eficàcia de les mesures és necessari esperar, com a mínim, dos anys. “Hem de veure si disminueixen els accidents en el conjunt de la carretera o en aquelles corbes”, afirma Lamiel. De moment, però, han dut a terme tres intervencions: controlar les vies amb càmeres per veure i entendre la tendència dels motoristes; millorar el sistema per assenyalar bé la carretera i analitzar a quins altres punts del territori es podrien afegir més marques. “Veient els resultats obtinguts, valorarem posar-ho a alguns punts calents”, reconeix.
Un any “complicat” per les motos
Lamiel assegura que els motoristes són un dels col·lectius que “preocupen” per la seva vulnerabilitat a la carretera. “Tenim un problema amb les motos. Hi ha una manca de percepció enorme del risc i cal entendre que la moto té un risc molt elevat. No és un entreteniment, és un vehicle. Cal estar equipat i concentrat”, apunta el director del SCT. Segons les darreres dades, que comprenen els primers sis mesos de 2026, s’han registrat 69 morts a les carreteres catalanes; 29 de les quals, motoristes. Són el col·lectiu que ha registrat més morts en els dos primers trimestres d’any. “Malauradament, amb l’arribada del bon temps, se’ns acumula la sinistralitat amb les motos, però les dades no són gaire diferents de les del 2025 o el 2019”, assegura. “Hi ha hagut uns quants mesos en què la meteorologia no era molt propícia a la moto. Des de fa unes setmanes, però, amb el canvi de temps, han incrementat les sortides de motos i, en conseqüència, els accidents. Més mobilitat comporta més sinistralitat”, exposa Lamiel i reafirmen les dades oficials de Trànsit.
Fins al 30 de juny, el 60% de les víctimes mortals han sigut de col·lectius vulnerables (motos, ciclistes i vianants) i l’AP-7 ha estat la via on se n’han registrat més. Per això, aquest 2026 s’ha intensificat el programa de control de motos conjunt amb els Mossos d’Esquadra –així com ho ha fet la Policia Municipal a les vies urbanes–. Des de l’1 de gener s’han realitzat més de 2.000 controls a tot el país i s’ha posat una quantitat similar de sancions per infraccions. Lamiel subratlla que cal persistir educant en l’àmbit viari per reduir al màxim la xifra de sinistres, amb un conjunt de mesures que van des de la formació de conducció segura, la senyalització de la traçada o el control exhaustiu.