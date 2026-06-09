Els serveis de la Policia Municipal de Sabadell creixen gairebé un 15% en un any

La Policia Municipal de Sabadell va gestionar durant el 2025 un total de 59.726 incidències, una xifra que representa un increment del 14,6% respecte a l'any anterior –52.090 el 2024–, segons les darreres dades de la Memòria del 2025. L'àmbit de la seguretat continua concentrant la major part de les intervencions, amb 21.613 serveis –el 37% del total–, seguit de les actuacions de circulació i trànsit –16.762 incidències (29%)–; les gestions administratives, –10.124 serveis (17%)–; els serveis de grua –5.734 actuacions (10%)–, i les intervencions assistencials, amb 3.871 casos (7%). Aquesta xifra suposa una pujada molt notable respecte als darrers anys i el major augment dels darrers anys. Fins ara, l'any amb més intervencions havia sigut el 2023, amb poc més de 53.000 incidències registrades, i aquest 2025 es va superar amb escreix. En total, hi va haver 76.211 trucades relacionades a la quantitat de successos pels més de 18.000 avisos relacionats amb causes ja obertes prèviament. Per aquest motiu, com que s'arriben a emetre desenes d'avisos d'un mateix fet, hi ha registrades més trucades que intervencions.
Des de la Policia Municipal adverteixen que hi ha hagut un canvi a l'hora de regular la circulació i el trànsit i ha estat la categoria diferencial que explica la pujada del nombre total d'actuacions. Si bé la xifra d'accidents s'ha mantingut estable respecte a l'any anterior (11 casos més), la Policia Municipal ha intensificat els controls viaris, especialment als vehicles de mobilitat personal (VMP), i ha fet que els serveis de trànsit es dupliquin en només tres anys (16.762 el 2025, respecte als 8.362 del 2022). Entre les actuacions més habituals efectuades pels agents durant el 2025 destaquen les identificacions de persones i vehicles, les molèsties per sorolls a la via pública i als habitatges, els accidents amb i sense ferits o els controls d'alcoholèmia i drogues, entre altres.
Així com passa amb les dades del 112 o dels Bombers de la Generalitat, el mes que la Policia Municipal de Sabadell va intervenir més va ser el juny –per l'augment de trucades durant la nit de Sant Joan–, i a l'octubre i al desembre, quan hi va haver episodis meteorològics rellevants a la ciutat. A banda, des del cos de seguretat fan referència als més de 1.300 serveis planificats que van dur a terme durant l'any en relació amb la seguretat. Segons les dades, finalment, es van organitzar 667 accions relacionades amb el trànsit –entre punts de vigilància, controls i campanyes especials– i 718 "punts Beta" –serveis policials específics a punts de la ciutat relatius a la seguretat ciutadana–.