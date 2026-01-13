Sabadell, entre les tres ciutats catalanes on més han actuat els Bombers de la Generalitat durant el 2025

Sabadell és la tercera ciutat de tot Catalunya on més han intervingut els Bombers de la Generalitat de Catalunya, segons fonts oficials del mateix cos. Amb una suma total de 2.072 actuacions en tot el 2025, tanca el podi de ciutats catalanes tan sols per darrere de Terrassa, en segona posició amb 2.133 intervencions, i l'Hospitalet de Llobregat, que lidera la taula amb una suma de 2.512 actuacions. Cal destacar que Barcelona és la ciutat catalana que més intervencions ha tingut del cos de rescat, encara que no depèn de la Generalitat de Catalunya, sinó que disposa del seu propi òrgan municipal: Bombers de Barcelona. Per aquest motiu, tot i que fins al 30 de novembre –el cicle anual d'aquest cos tanca abans– s'hi van registrar 23.781 actuacions, és un cos que funciona a part de la resta de municipis catalans i no es comptabilitza de la mateixa manera.
Entrant en detalls, hi ha sis categories amb què es desglossen les dades generals dels municipis i, sumades, donen com a resultat les 2.072 actuacions que es van dur a terme l'any passat, una mitjana de 5,68 intervencions diàries: 506 assistències tècniques (salvament de béns, patologies d'edificació, inundacions, risc biològic...), 61 fuites perilloses (de gas, butà o en alguna cisterna industrial, per exemple), 616 incendis urbans (d'habitatge, de contenidors, de vehicles a carreteres sabadellenques...), 80 incendis de vegetació, 157 intervencions en la mobilitat (accidents de trànsit o patinets elèctrics) i 652 salvaments (gent atrapada a ascensors, obertures d'habitatges, entrades a garatges...). "No podem fer balanç amb el nombre d'actuacions sense analitzar-les més profundament. Hauríem de saber les víctimes mortals que hi ha hagut. L'ideal és que hi hagi el menor nombre de víctimes, independentment de la quantitat d'intervencions que hi hagi hagut", apunta Joan Salve, cap del parc de Bombers de la Generalitat de Catalunya a Sabadell.
"Tot i això, sí que hem detectat alguns episodis puntuals que han fet incrementar la quantitat d'intervencions, com les fortes ventades de l'octubre, quan vam realitzar 150 sortides; l'apagada de l'abril, que vam sortir 70 vegades, la revetlla de Sant Joan, quan es van registrar 80 intervencions nostres o durant l'episodi de pluges del novembre, quan vam atendre més de 130 avisos", explica Salve. Lliga aquest fet a "episodis de vandalisme" perquè a ciutats semblants a la nostra, com Terrassa, s'han registrat 158 incendis menys, entre les dues tipologies que recullen les dades. De fet, després de Barcelona, Sabadell va ser la ciutat on més contenidors es van cremar a tot Catalunya des de l'1 de gener de 2025 fins al 31 d'octubre, amb un total de 182 intervencions del cos de rescat. A Terrassa, en canvi, la xifra baixa fins a les 105 actuacions.
El Vallès Occidental, la comarca on més actuacions s'han registrat el 2025
A tot Catalunya, es van dur a terme un total de 62.639 intervencions dels Bombers de la Generalitat, segons les dades facilitades pel mateix cos. D'aquesta quantitat total, 8.534 (13,62%) han estat al Vallès Occidental i se situa com a la comarca on s'han dut a terme més sortides –excloent Barcelona de la comarca del Barcelonès–. Per darrere del Vallès Occidental, hi ha el Baix Llobregat (5.988), el Barcelonès (5.728 –Barcelona, a part–), el Maresme (3.624) i el Vallès Oriental (3.454).
El municipi on més intervencions s'han registrat ha estat Terrassa (2.133), seguida de Sabadell (2.072), Sant Cugat (770), Rubí (722), Cerdanyola (536), Montcada i Reixac (362), Castellar (263), Barberà (254), Santa Perpètua de Mogoda (225), Ripollet (219), Sant Quirze (150), Matadepera (134), Castellbisbal (122), Palau-solità i Plegamans (104) i les altres nou localitats, per sota del centenar d'actuacions. Respecte als municipis vallesans, de la xifra total, les actuacions relacionades amb assistències tècniques augmenten fins a les 2.273; les fuites perilloses és la categoria menys voluminosa, amb una suma de 305 intervencions; entre les dues tipologies d'incendi hi ha hagut 2.408 sortides; 1.054 intervencions en l'apartat de mobilitat i trànsit, i, finalment, la categoria en què més han hagut d'actuar els bombers ha estat en els salvaments, de tota mena, amb 2.494 sortides.