Sabadell, la ciutat catalana amb més trucades al 112 durant el temporal de dijous passat

Els Bombers de la Generalitat van atendre un total de 377 avisos pel temporal de pluges de dijous passat, a tot Catalunya. La gran majoria es van registrar des de la zona central i pròxima al litoral de Catalunya, sobretot al Vallès Occidental, i Sabadell va ser la ciutat més afectada per les pluges torrencials que van descarregar amb ràbia a diverses zones del territori català. Segons informen des del cos de Bombers, de les gairebé 400 intervencions de Bombers, incloent-hi tot Catalunya a excepció de Barcelona, més d'una vuitantena van ser a Sabadell, encara que, afortunadament, no es van haver de lamentar ferits ni afectacions personals greus.
Per la seva banda, el 112 va rebre 924 trucades a tot el territori des de la matinada fins a les 13 h i, també, la gran majoria des del Vallès Occidental, amb una suma de 323 (gairebé el 35%). D'aquestes gairebé 1.000 trucades que es van rebre, Sabadell va ser la ciutat amb més avisos, amb 132, seguit de Barcelona (81) i Cerdanyola del Vallès (54). La gran majoria de les trucades es van emetre entre les 7 h i les 10 h, quan es van començar a calmar els forts ruixats i les afectacions van anar a la baixa. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va emetre diversos avisos hidrològics a conseqüència de l’episodi de pluges i es va desplaçar a diverses zones per fer-ne seguiment. A part, durant unes hores es va mantenir un avís comarcal per situació adversa al Vallès Occidental, que alertava de possibles inundacions a causa dels forts cabals.
La majoria de les intervencions van ser per acumulació d'aigua en baixos i garatges, per algun arbre caigut, per l'impacte de llamps en arbres a la via pública o per persones que van quedar atrapades amb el seu vehicle per l'aigua, encara que cap va resultar greu. De fet, les principals intervencions dels cossos de rescat van ser a Sabadell o a altres municipis del Vallès, com el rescat de diverses persones bloquejades a dins dels seus cotxes al túnel número 1 de la Gran Via, la caiguda d'un mur al carrer de Costa i Deu, el tancament de l'escola bressol Andreu Castells i la Biblioteca del Sud, o diversos despreniments a la calçada que van obligar a tancar la B-124. En clau vallesana, la carretera de Cerdanyola a Sant Cugat va quedar tallada a l'altura del Sincrotró al principi en tots dos sentits i més tard en sentit Sant Cugat per inundació. Un bus escolar va quedar atrapat i van moure els nens a un altre bus en direcció a l'escola a Sant Cugat sense que hi hagués cap ferit.