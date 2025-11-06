La bellesa de la guerra de Vila Arrufat deixa embadalit el Museu d'Art

La presentació del facsímil Viatge al front de guerra francès, 1920, d'Antoni Vila Arrufat, al Museu d'Art, ha estat una mostra de l'entusiasme que ha despertat la revelació d'aquest llibre que recull una vintena d'aquarel·les inèdites fins ara que el pintor sabadellenc va pintar a finals d'abril de 1920, poc després del final de la Primera Guerra Mundial, a França. Les conserva el net de l'artista, el també pintor Eusebi Vila Delclòs, que les va compartir amb el periodista sabadellenc Plàcid Garcia-Planas i conjuntament han impulsat l'edició del facsímil per donar a conèixer aquestes obres, amb el disseny de La Bibliogràfica, l'edició de l'Ajuntament i el Museu d’Art de Sabadell i el patrocini de l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell i el Museu Thermalia, de Caldes de Montbui.
Les aquarel·les són el resultat del que va veure Vila Arrufat en un viatge fet amb cotxe en què va anar de París a Reims, de la ciutat a les trinxeres i en què a través de les aquarel·les passa de la bellesa dels colors de la primavera i els arbres esplèndids a la foscor i la mort que provoca la guerra quan s'aproxima a la zona que havia sigut front de batalla. "És una seqüenciació emocional. Surt molt content d'iniciar el viatge amb xofer i cotxe d'època amb amics, però va agafant angoixa a mesura que avança i el que aconsegueix és dibuixar", ha explicat Vila Delclòs, que creu que el que fa el seu avi és un exemple d'artteràpia, perquè "fins que no treu de dins aquestes emocions tan intenses no devia estar tranquil".
Per la seva part, Garcia-Planas assegura que "això és una autèntica joia en forma i fons" i creu que el contrast que mostren les diferents aquarel·les tenen un objectiu comú, un missatge compartit: "El pas del paradís a l'infern pot ser molt curt i inesperat", ja que els dibuixos mostren els primers paisatges, endreçats i verds; posteriorment ja veiem camins arbrats en què els troncs dels arbres estan escapçats per la metralla; una altra mostra l'església d'un poble amb un forat –provocat per un projectil– i acaba amb escenes grises, fosques, de destrucció i mort. Malgrat tot, el sabadellenc ha remarcat la paradoxa que suposa que "per transmetre el dolor, la mort i el pitjor que tenim els humans, necessitem la bellesa", igual que passa en obres com El tres de maig de Goya o La llista de Schindler d'Spielberg.
Delclòs ha explicat que fa uns dos anys que treballa amb Garcia-Planas en aquest projecte, des que li va ensenyar les aquarel·les i aquest va quedar fascinat. Una resposta que ja intuïa perquè, segons ha dit, el reporter sabadellenc "és un home fascinat per la guerra o la conducta humana que dirigeix cap a la guerra". Intuïció corroborada pel periodista, perquè "m'obsessiona la Primera Guerra Mundial, la cosa més absurda de totes". Una història amb la qual des de Sabadell hi ha un estreta relació encara que la batalla es produís lluny de casa nostra. Per exemple, ha recordat que l'exèrcit francès duia a la Primera Guerra Mundial pantalons amb un teixit fet a Sabadell.
L'acte l'ha introduït el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, que considera que aquesta ha estat un dia "per gaudir i destacar la figura d'Antoni Vila Arrufat" i ha agraït que "s'hagi posat a disposició de la ciutat" aquesta peça, fruit del treball de Vila Delclòs i el "curiós insaciable" Garcia-Planas.