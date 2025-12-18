Els àlbums de 31FAM i Triquell, premis Enderrock de la Crítica

Els premis Enderrock 2026 de la Crítica, atorgats per un jurat professional, han esquitxat de ple Sabadell. El grup 31FAM ha guanyat el millor disc de músiques urbanes per R31, mentre que Triquell ha estat premiat per Paco Deluxe com a millor disc de solista de Pop-Rock.
Sobre 31FAM, la revista especialitzada en música ha destacat la seva originalitat a a l'àlbum R31 l'hora de recrear el transcurs d’un dia en antena en una hipotètica emissora radiofònica. El grup format per Lil Didi, El Kid, AAA, Bandam, Koalekay i Joey "signa un àlbum conceptual on la diversitat dels integrants aporta colors i sensibilitats contrastades a un univers comú". Segons Enderrock, ha creat "més que un disc d'estudi, un espai de trobada creativa".
Pel que fa a Paco Deluxe, Enderrock ressalta que Triquell es val de "formes gòtiques, post-punk i de pop alternatiu" per "fer una immersió pop en el món de la bogeria". L'artista sabadellenc construeix "dues cares en un àlbum introspectiu i fosc que és com un viatge a través del caos, el patiment i l’absurd per tal d’arribar a l’acceptació plaent del final amb un nou paradigma". La publicació defineix l'artista, que està immers en el musical Germans de sang, com a "inquiet, arriscat i tempestuós".
El grup de música urbana acomiadarà la gira de R31 amb un concert el 31 de desembre a Razzmatazz amb entrades esgotades. Triquell presentarà el disc el 8 de maig de 2026 a l'Apolo.
La resta de premis de la crítica han estat pels àlbums de Lia Kali (Kaelis, en llengua no catalana); Crim (Futur medieval, rock); Sexenni (Joc de nens, pop-rock); Gavina.mp3 (Sempre i per instint, revelació); Alosa (El primer cant del matí, Folk); Júlia Colom (Paradís, Cançó-pop); Sidonie (Catalan Graffiti, Millor arista de l'any); i Remei de Ca la Fresca (L'ham de la pregunta, Millor disc de l'any). Per altra banda, Lux, de Rosalía, ha rebut el premi especial del jurat.