Tres sabadellencs a 'Germans de Sang', un dels musicals de 2026

Un dels espectacles de 2026 a Barcelona és probable que sigui Germans de sang, un musical de Willy Russell que s’ha estrenat al Teatre Condal amb tres sabadellencs a l’elenc. Són Triquell, en el paper de narrador; Cisco Cruz, en un dels rols secundaris; i Pol Roselló Weisz, com a ballarí. L’obra narra la història de dos bessons separats en nèixer i que creixen en móns oposats fins que el destí els fa coincidir. I de quina manera, amics i enamorats de la mateixa noia. Amb una vintena d’intèrprets, és una producció de gran format de Focus, que va estrenar l’obra el 1994.
“El personatge del narrador és una figura onírica, com si fos l’autor o una mena d’interlocutor que es ririgeix al públic en vers, un format típic del teatre grec. Té un punt oníric, com un ASMR, un massatge cerebral”, avança Triquell, que destaca la inversió per haver fet que el sistema d’àudio del teatre sigui immersiu. El punt de partida de l’espectador és la tragèdia final i, des d’aquí, el musical condueix per viaranys “d’emocions i patiment”.
Una de les diferències d’aquesta producció respecte a la de 1994 és que, sota la direcció de Daniel Anglès, creix el nombre d’intèrprets a l’escenari. Aquesta versió confereix molt protagonisme a l’elenc coral que dansa a l’escenari, sota la direcció coreogràfica d’Ariadna Peya. Hi trobem Pol Roselló, que també és el substitut de Roc Bernadí en el paper protagonista de l’Eddie. “El treball de grup és molt potent, acompanyem tota la resta, viatgem tots junts”, explica el sabadellenc. “A través de la dansa hi ha molta màgia, és un llenguatge físic molt poètic, molt contemporani, molt airejat, molt gustós d’interpretar. Ràpidament es detecta l’estil de l’Ari”, explica l’artista, que era de Joventut de la Faràndula fins i tot abans de néixer: “Els meus pares em diuen que quan era a dins la panxa ja en formava part”. Després de debutar a uns quants musicals familiars i de passar pel Teatre del Sol, va anar a parar a l’escola Aules. Des de 2019 no ha parat de treballar a grans produccions: El despertar de la primavera, Golfus de Roma i Cantando bajo la lluvia, a Madrid: i també aThe Producers i Ànima, que després d’estrenar-se al TNC aquesta temporada serà al Tívoli. Tot i ser un destacat ballarí, es veu còmode amb qualsevol altre rol.
L’artista Cisco Cruz, sabadellenc d’adopció que ve de triomfar amb Mar i Cel, interpreta el Sammy. És un dels germans de la família pobra dels bessons protagonistes. Tendeix a la conflictivitat i influeix negativament en el seu germà Mickey. Representa aquells a qui la societat roba les oportunitats”.
Triquell s’ha bolcat molt intensament les darreres setmanes en el teatre musical: “M’està encantant. Però no vull treure el lloc a ningú”, bromeja l’artista. Està molt content amb l’equip: “És un teixit creatiu respectuós i empàtic, que posa les persones per sobre de tot. És la demostració que això pot ser compatible amb un projecte ambiciós. Puc dir que tothom em cau bé i que tothom fa molt bé la seva feina”. Les primeres representacions amb públic ja han començat, tot i que l’estrena oficial serà el 18 de desembre. “Està sent preciós, els passis estan plens. Toco fusta”.