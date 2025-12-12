Sabadell cedirà tres solars públics a cooperatives per a constuir habitatge assequible

Sabadell cedirà tres solars públics a cooperatives perquè hi puguin construir habitatge assequible, una aposta que vol ampliar els mecanismes per incrementar l’oferta de lloguer protegit a la ciutat. Així ho ha explicat l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que ha aprofitat l’esmorzar de Nadal amb la premsa per fer balanç de l’any i marcar full de ruta per al que queda de mandat. Habitatge, inversions als barris, seguretat i sostenibilitat marcaran –ha assegurat– el 2026 de molta feina.
“L’habitatge és un repte mundial i no ens hi podem posar de perfil”, ha assegurat, convençuda que cal “fer servir totes les eines possibles” per facilitar l’accés a un pis. La mesura, que s’activarà en el marc del nou Pla Local d’Habitatge, reforça un model mixt en què el consistori combina promoció pròpia, col·laboració amb VIMUSA i iniciativa privada, sense descartar la rehabilitació i el dret de tanteig i retracte per ampliar el parc públic, també habitatge de compra. Farrés ha reivindicat que Sabadell és avui “la ciutat catalana amb més habitatge públic de lloguer”, només per darrere de Barcelona, amb 1.700 pisos gestionats, però ha advertit que “no podem ser triomfalistes". "Qui té un habitatge pot prosperar, i qui no en té queda enrere”, assegura. El govern municipal manté la promesa de la construcció de 425 pisos nous i la rehabilitació de 3.800 habitatges gràcies als fons europeus.
L’alcaldessa ha avançat que el pla d’habitatge incorporarà també el retorn de la venda d'habitatge públic protegit a través de VIMUSA, després d’anys de prioritzar el lloguer: “Hem passat d’un model només de compra a un model només de lloguer. I crec que ens calen totes dues opcions”. La planificació inclou projectes com Can Gambús 2, l’inici de les obres a la Roureda i nous programes d’habitatge per a gent gran, col·lectiu del qual ha dit que “viurà un repte important els pròxims anys i ens hi hem de preparar ara”. L’alcaldessa també ha apuntat que un dels fronts pendents és l’espai entre Cifuentes i Can Llong, on caldrà resoldre la situació de les hortes il·legals per permetre el creixement en habitatge sense renunciar al sòl industrial previst.
En el conjunt de la ciutat, Farrés ha defensat que el mandat està marcat per una inversió “repartida a tots els barris, al nord, al sud, a l’est i a l’oest”. Ha fet servir un mapa per il·lustrar els 416.000 metres quadrats d’espai públic en transformació i ha assegurat que aquí vol treure pit: "És una transformació enorme, demostrable en xifres i en obres a tots els barris”. Entre els projectes en execució o a punt d’arrencar hi ha la nova urbanització de la Ronda de Collsalarca, el passeig d’Antoni Farrés, els jardins del Sud, millores a camins del Ripoll i la renovació d’espais com la plaça Fidela Renom, la plaça Granada o el futur parc d’Odessa. També ha destacat la compra de l’antic Museu del Gas, que ha permès desbloquejar diferents actuacions culturals més, com la reforma del Sabadell Centre Cultural o la futura activació del Nou Celler com a centre de creació d’arts visuals.
Més inversió en seguretat
Pel que fa a la seguretat, Farrés ha estat taxativa: “Sabadell és una ciutat segura, però passen coses. Per això invertim com mai, sense complexos”. L’Ajuntament preveu tancar el mandat amb prop de 300 agents de Policia Municipal, amb nous vehicles, motocicletes, equipament tecnològic i un Centre de Comandament renovat a Can Marcet. Aquest any hi ha 100 càmeres de videovigilància actives i el consistori ja en té planificades 30 més fins al 2026. “Policia, policia, policia i càmeres, càmeres, càmeres”, ha resumit.
Més projectes pendents
Un altre projecte que considera estratègic és el futur de la caserna de la Guàrdia Civil, que la Generalitat es compromet a comprar per transformar-la en el nou espai de consultes externes del Taulí. L'alcaldessa defensa que aquesta operació és “una peça clau per al creixement hospitalari i per resoldre un deute històric de la ciutat”. L’alcaldessa ha subratllat també l’aposta de Sabadell per consolidar-se com a ciutat universitària, amb el futur Campus de Ciències de la Vida i la Salut a l’Artèxtil, que ha de començar obres el 2026 i acollirà estudis d’Infermeria i Medicina. “Ens posiciona com una ciutat de recerca i de talent”, ha dit.
En matèria de sostenibilitat, Farrés remarca que Sabadell vol ser una ciutat més resilient. El municipi preveu que el 20% de l’aigua potable provingui d’aigua regenerada, activar la comunitat energètica –que esdevindrà la més gran de Catalunya–, i continuar incrementant l’arbrat i les zones d’ombra. També ha recordat que actualment el 55% de la flota d’autobusos és de baixes emissions i que el 2026 serà del 90%. “Qui s’adapti primer al canvi climàtic serà més competitiu. L’aigua i l’energia seran la clau”, ha dit.
Sobre els reptes socials, ha advertit que el sensellarisme no es pot abordar només des de Sabadell i ha reclamat una resposta metropolitana, especialment quan es pressiona Barcelona: “La segona corona en nota les conseqüències”. Alhora, ha remarcat que la immigració “és necessària” i que els problemes de convivència o seguretat “existeixen tant entre persones immigrants com entre persones que no ho són”. També ha anunciat que la ciutat treballa en la creació d’un Consorci Social i Sanitari amb el Taulí per coordinar polítiques d’atenció a les persones grans i dependents, combinant l'acció social amb la salut: “No podem improvisar en un àmbit que serà decisiu els pròxims anys”. Farrés ha tancat l’acte amb un missatge d’ambició: “No ens poden acusar de no invertir arreu, perquè ho estem fent com mai”. Per al govern, el 2026 ha de ser l’any de consolidació d’un mandat que vol deixar petjada en habitatge, seguretat, sostenibilitat i cohesió urbana.