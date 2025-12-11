Josep Escartín (síndic): “No podem permetre que l’odi ens robi la convivència”

La Sindicatura de Greuges de Sabadell va commemorar ahir el Dia Internacional dels Drets Humans amb un acte a l’auditori de la Torre de la Fundació Caixa Sabadell que va posar el focus en la "fragilitat de les democràcies actuals" i en la necessitat de defensar activament els drets fonamentals, en detriment dels delictes d'odi. L’esdeveniment, organitzat conjuntament amb l’Ajuntament de Sabadell, va comptar amb la participació de prop de 300 alumnes de centres educatius de la ciutat.
Un dels moments més destacats va ser la intervenció de l’activista hongarès Gábor Gyulai, que va relatar com el seu país “ha passat en pocs anys de ser una democràcia plena a un règim cada cop més autoritari”. La seva anàlisi va servir per advertir que “normalitzar la pèrdua de drets i llibertats” és un risc present a totes les societats, també a les que es consideren consolidades.
El Síndic de Sabadell va aprofundir en aquesta idea durant el seu discurs, contundent i sense eufemismes. “Els drets humans no són una herència assegurada, es poden perdre, i la història ens ho ha ensenyat massa vegades”, va afirmar. Va alertar que el retrocés no sempre és sobtat, sinó progressiu: “La democràcia no cau de cop. Cau quan l’insult es normalitza, quan la mentida es tolera, quan l’odi es blanqueja”.
El Síndic va posar èmfasi en la proliferació de discursos d’odi i en el seu impacte directe en la convivència. “Els delictes d’odi no comencen amb un cop, comencen amb una paraula, amb una mentida repetida mil vegades”, va remarcar. I va afegir una crida clara: “No podem permetre que l’odi ens robi la convivència”. En aquest sentit, va recordar que “els delictes no tenen nacionalitat: la responsabilitat sempre és individual”, advertint del perill de “nacionalitzar la delinqüència”, una pràctica que, segons va dir, “no construeix seguretat, construeix odi”.
Una realitat que no es aliena a Sabadell, segons el síndic. En referència als aldarulls registrats fa uns mesos a la zona sud de Sabadell, el Síndic va ser taxatiu: “Responen a una estratègia de provocació orientada a desestabilitzar la convivència democràtica. La immensa majoria dels participants no eren veïns de Sabadell”. I va concloure: “Aquesta violència no representa la ciutat”.
Un altre dels punts centrals de la seva intervenció va ser el dret a l’habitatge, que va qualificar de “dret humà vulnerat cada dia”. Va subratllar que “tenir casa no és un privilegi, és un dret estructural sense el qual no hi ha llibertat ni projecte de vida”, i va advertir que quan les institucions no el garanteixen “el missatge és devastador: hi ha vides que compten menys”.
L’acte també va recordar figures històriques de la defensa dels drets civils, com Rosa Parks, que el 1955 va desafiar la segregació racial als Estats Units. Un recordatori, segons la Sindicatura, que "els drets no són irreversibles i que cada generació té el deure de defensar-los".
Amb un auditori ple, el Síndic va concloure reclamant un compromís personal i col·lectiu en la lluita contra l’odi i en la protecció dels drets fonamentals. “Cada rumor aturat és un acte de pau. Cada persona defensada és un mur contra l’odi”, va dir.