Adrià Garcia, mestre pessebrista: "Em permet expressar la meva part artística"

Aquest any, l’esperit de Nadal s’ha fet especialment visible gràcies al talent i la dedicació d’un veí que ja és tot un referent en l’art del pessebrisme al barri: Adrià Garcia. Apassionat dels diorames, la il·luminació i les escenes en miniatura, Adrià ha creat diversos pessebres que avui es poden visitar en diferents punts de la ciutat, cadascun amb el seu propi caràcter i sensibilitat artística. De fet, tota la vida s'hi ha dedicat, i el 2015 va rebre el títol de mestre pessebrista.
El primer es troba a la finestra de casa seva, al carrer de Canonge Joncar del barri de la Creu Alta, on cada any sorprèn els veïns amb una composició nova. Aquest pessebre visible des del carrer, s’ha convertit en una petita tradició local: qui hi passa, s’hi atura. Des de l'any passat, les figures son de Nàpols, que va adquirir per peces. Ell, ha confeccionat la roba figura a figura. "El pessebre em permet expressar la meva part artística, a banda de l'esperit religiós que té", expressa. És per això que fa anys que s'hi dedica, i va estar durant més d'una dècada a l'Agrupació Pessebrista de Sabadell.
Però la creativitat de l'Adrià va molt més enllà de casa seva. Enguany també ha estat l’autor del pessebre del Centre Cívic de Gràcia, on aposta per una escena fresca i propera i visible des del carrer. La seva obra més ambiciosa, però, és el pessebre monumental de la parròquia de Gràcia. Concebut com un autèntic escenari teatral, combina elements tradicionals en un escenari de 12 metres quadrats, amb figures de la Provença de 30 centímetres d'alçada. Una obra d'art que s'estrenarà el vespre del 24 de desembre, coincidint amb la vigília de Nadal. Finalment, Adrià també ha creat el pessebre de l’altar de la mateixa parròquia.