FOTOS | La màgia del Nadal també s'instal·la a Castellarnau: 18 anys de tradició a casa dels García Pineda

Al barri de Castellarnau, una família fa anys que manté viva la tradició. Els García Pineda han tornat a engalanar el seu jardí amb una explosió de llums, figures i elements decoratius que cada Nadal atrau centenars de persones. Són pioners a Sabadell: fa 18 anys que van començar a recrear l’estètica nadalenca típica de les cases del nord d’Amèrica, molt abans que aquest estil es popularitzés a la ciutat. Ana Pineda, l’ànima creativa de la casa, explica que ho fa per passió i per compartir-ho: "Ens encanta fer-ho, sobretot perquè sento que faig feliç a la gent", explica.
L’afluència de visitants no ha deixat de créixer any rere any, una casa també reconeguda per la seva decoració per Halloween. "Durant el mes de desembre molta gent ens visita, constantment passa gent per davant del nostre jardí", explica Pineda des de casa seva, ubicada al carrer de Marcel·lí Massana. Fins i tot ha trencat amb els límits del municipi i de la província: tenen visitants que venen expressament des de Tarragona.
- Casa Castellarnau decorada per Nadal
- DAVID CHAO
Enguany ja han instal·lat 40 figures i llums de Nadal. Entre les novetats d’aquesta edició hi ha unes figures dels Reis d’Orient, un nou trineu de colors, un ren i més elements lumínics que s’afegeixen al muntatge. A l’interior de la casa, conserven també un pessebre que ocupa dues habitacions senceres: “M'encantaria tenir un local per a exposar-ho al públic”, diu. “Em fa feliç i em val la pena l’esforç, primer per la meva família i després per veure les cares de felicitat d’amics, veïns i desconeguts”.
La història dels García Pineda arrenca molt abans del boom nadalenc que viu Sabadell en els últims anys. Quan van començar, gairebé no es trobava decoració nadalenca a les botigues:
“Vaig començar fa 18 anys i aleshores pràcticament no hi havia decoració per comprar. Ho feia tot a mà. Vaig començar amb un sac de Pare Noel i decorava sis botes de Nadal amb cel·lofana vermella”. Des d’aquell primer sac fins a les quaranta figures actuals, el seu jardí s’ha convertit en una icona nadalenca de la ciutat, una tradició que creix cada any i que continua atrapant curiosos de dins i fora de la ciutat.